В Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА
На территории Чувашской Республики в 18:04 объявлена угроза атаки БПЛА. Информация об этом размещена в приложении МЧС России.
Международный аэропорт в Чебоксарах
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В аэропорту Чебоксары введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причина ограничений — обеспечение безопасности полетов. Время закрытия аэропорта пока не уточняется, однако информация об этом была опубликована в 18:23.
Сегодня в Татарстане дважды объявляли режим угрозы атак БПЛА. Аэропорт Казани был закрыт около часа.