Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Чувашской Республики в 18:04 объявлена угроза атаки БПЛА. Информация об этом размещена в приложении МЧС России.

Международный аэропорт в Чебоксарах

Международный аэропорт в Чебоксарах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Международный аэропорт в Чебоксарах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Чебоксары введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причина ограничений — обеспечение безопасности полетов. Время закрытия аэропорта пока не уточняется, однако информация об этом была опубликована в 18:23.

Сегодня в Татарстане дважды объявляли режим угрозы атак БПЛА. Аэропорт Казани был закрыт около часа.

Диана Соловьёва