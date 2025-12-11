В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани в 11:37 сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ограничения были введены в 10:31 и продлились один час. По словам пресс-службы, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что часть рейсов из Москвы перенаправили в аэропорт Казани из-за атаки БПЛА на столицу.