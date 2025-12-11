Путин: создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи СВО и продвигаются по всему фронту, создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня на совещании начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска заняли Куриловку, Кучеровку и около 45% территории Константиновки в Краматорском районе Донецкой народной республики.