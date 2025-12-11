Команда «Россия 25» выиграла хоккейный турнир 3х3 на Кубке Первого канала

Победителем прошедшего вечером 11 ноября на хоккейном Кубке Первого канала мини-турнира в формате 3х3 стала команда «Россия 25». Соревнования проходят на «Сибирь-Арене» Новосибирске. В первый день на трибунах присутствовали 11 650 зрителей.

Турнир открывался матчем «России 25» и сборной Казахстана. Хозяева площадки одержали победу со счетом 4:1. Следом команда Казахстана одолела сборную Белоруссии, отыгравшись на последней секунде основного времени. Белорусы вели со счетом 3:2, однако нарушили правила за секунду до финальной сирены. По правилам хоккея 3х3, это означало назначение штрафного броска. Он был реализован. Удачливее оказались казахские хоккеисты и в серии буллитов.

В заключительной встрече мини-турнира белорусы также не смогли удержать преимущество в счете. В матче против «России 25» они быстро повели 2:0, однако уже к концу первого периода счет вновь был равным — 2:2. Во второй семиминутке российская команда вырвалась вперед — 4:2. В третьем — забросила еще две шайбы и победила — 6:2.

В главном турнире Кубка Первого канала примут участие те же команды. Он стартует 12 декабря встречей сборных Белоруссии и Казахстана. Затем они по очереди сыграют с командой «Россия 25» (13 декабря — Белоруссия, 14 декабря — Казахстан).

Арнольд Кабанов