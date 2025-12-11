Трамп оказался для европейцев важнее их собственных лидеров

Согласно опросу, проведенному Politico и Public First, большая часть жителей Франции, Великобритании и Германии считает Дональда Трампа влиятельнее и авторитетнее европейских лидеров.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Исследование показало, что в Германии и Великобритании более половины респондентов (53% и 54% соответственно) считают избрание господина Трампа даже более важным событием, чем победы на выборах Фридриха Мерца и Кира Стармера. Чуть лучше отношение к собственным президентским выборам у французов: здесь избрание Дональда Трампа ставят выше только 43% опрошенных.

В интервью Politico, вышедшем в начале этой недели, президент США назвал Европу слабойиз-за поведения лидеров европейских стран. И сами европейцы, судя по опросу, согласны с этим утверждением господина Трампа. Во всех трех странах, где проводился опрос, большинство опрошенных заявили, что президент США «сильнее и решительнее», чем лидер их страны. Так в Германии ответили 74% респондентов, во Франции — 73%, а в Британии — 31%.

Не нравится европейским гражданам и то, как их лидеры не в состоянии эффективно противостоять напору Дональда Трампа. Во Франции только 16% опрошенных считают, что Эмманюэль Макрон справился с господином Трампом, при этом 39% заявили, что руководство страны плохо выстроило отношения с американским лидером. В Германии работу Фридриха Мерца с Дональдом Трампом негативно оценили 34% опрошенных, оценки работы Кира Стармера разделились примерно поровну.

Кирилл Сарханянц