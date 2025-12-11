В Сочи завершили реставрацию башни морского вокзала

В Сочи завершена реставрация башни со шпилем на здании морского вокзала — памятника архитектуры регионального значения. Работы находились под контролем краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия по поручению губернатора Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По словам вице-губернатора Романа Лузинова, морской вокзал остается одним из ключевых символов курорта. Он отметил, что проведенная реставрация позволит сохранить объект для будущих поколений. В городе насчитывается 136 памятников архитектуры, из которых 31 имеет федеральное значение.

Специалисты восстановили трехъярусную башню со шпилем, воссоздали лепной декор и отреставрировали поверхности стен. Полностью утраченные элементы горельефов и фризов были выполнены заново по историческим аналогам. Также обновлены скульптурные композиции и витражи шпиля.

Ансамбль морского вокзала относится к крупнейшим монументальным сооружениям сочинской архитектуры периода сталинской неоклассики. Его проектирование началось после всесоюзного конкурса 1947 года, победителями которого стали академик архитектуры Каро Алабян, архитектор Лев Карлик и инженер Александр Кузьмин. Их работа сочетала черты ранней советской курортной архитектуры и элементы неоклассицизма.

Строительство морского вокзала велось с 1951 по 1955 год. В создании декоративных элементов участвовал скульптор Владимир Ингал. Нижний ярус башни украсили женские фигуры, символизирующие времена года, выше разместили мужские скульптуры — аллегории сторон света, а верхний ярус дополнили двенадцатью фигурами дельфинов. Шпиль, увенчанный орденом Великой Отечественной войны, установили в 1954 году.

Мария Удовик