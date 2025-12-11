На Кубани ввели в эксплуатацию газопровод для хутора Западный

В Успенском районе Краснодарского края завершено подключение хутора Западный к сетевому газу. В эксплуатацию введен подводящий газопровод длиной 7,6 км, построенный в рамках региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник отметил, что проект позволяет улучшить условия жизни в небольших населенных пунктах. По его словам, в 2025 году в регионе продолжается строительство газопроводов различного давления: из запланированных 170 км более 150 уже готовы, и работы находятся на заключительной стадии.

В торжественном запуске объекта участвовали глава Успенского района Геннадий Бахилин, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Юрий Клесов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар», ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев.

С вводом новых сетей созданы технические условия для газификации 192 домовладений, а также социально значимых объектов — фельдшерско-акушерского пункта, дома культуры и молочно-товарной фермы, передает мэрия края.

Как сообщил Геннадий Нараев, в хуторе уже началось строительство внутренних газораспределительных сетей по линии догазификации. Первым подключили домовладение семьи участника специальной военной операции. Работы по дальнейшему подключению потребителей продолжаются.

В Краснодарском крае по программе догазификации сети подведены к границам 91,7 тыс. участков, полностью подключены 65,8 тыс. домовладений.

Мария Удовик