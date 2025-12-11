Минфин Бельгии: активы РФ придется использовать для финансирования Украины

Замороженные в Европе российские активы в какой-то момент придется использовать для финансирования Украины. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает агентство Reuters.

Министр также выразил надежду на то, что соглашения по российским замороженным активам удастся достичь на саммите Евросоюза, который пройдет 18-19 декабря.

Еврокомиссия рассчитывает принять на предстоящем саммите решение об экспроприации €210 млрд российских активов — для этого потребуется квалифицированное большинство голосов. Из них €140 млрд ЕК планирует направить на выдачу «репарационного кредита» Украине. Против изъятия активов выступает правительство Бельгии, поскольку в бельгийском депозитарии Euroclear сосредоточена большая их часть.

