МРОТ в Петербурге вырастет до 31 250 рублей в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге увеличится почти на 9% и составит 31 250 рублей. Об этом сообщили 11 декабря в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание регионального соглашения об установлении МРОТ на 2026 год

Подписание регионального соглашения об установлении МРОТ на 2026 год



Прибавка к МРОТ в Северной столице составит 2500 тыс. рублей. В 2026 году он на 15% превысит федеральный, который установлен на уровне 27 093 рублей.

Соответствующее региональное соглашение сегодня подписали глава города Александр Беглов, первый вице-президент и генеральный директор исполнительной дирекции городского Союза промышленников и предпринимателей Михаил Лобин и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Александр Голубев.

Ранее в Петербурге установили прожиточный минимум на 2026 год. Для трудоспособных гражан он составит 22 502 рублей, пенсионеров — 17 753 рублей, детей — 20 025 рублей, на душу населения — 20 644 рубля.

Артемий Чулков