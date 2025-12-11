Краснодарца осудили на 20 лет за убийство бывшей супруги на глазах у ребенка

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в убийстве бывшей супруги, причинении вреда здоровью и истязании, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «д» ч. 2 ст. 105, п.п. «в, д» ч. 2 ст. 117 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (убийство, истязание и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года фигурант дела прибыл в Сочи, где проживала его бывшая жена и их несовершеннолетний ребенок. Используя имеющиеся у него ключи, злоумышленник проник в квартиру в раннее утреннее время. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого экс-супруге были нанесены смертельные травмы. В момент происшествия в помещении находился ребенок, что привело к тяжелым психологическим последствиям для него.

Следствием также установлено, что в период с 2017 по 2023 год подсудимый неоднократно применял к жене физическое и психологическое насилие, в том числе когда она находилась в состоянии беременности, а после и в присутствии ребенка.

В судебном заседании фигурант дела признал вину и выразил раскаяние. Суд, изучив представленные доказательства, назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также установил дополнительное ограничение свободы сроком на два года.

Кроме того, суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда: 3 млн руб. в пользу ребенка и 2 млн руб. — в пользу матери погибшей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик