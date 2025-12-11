Часть Симферополя осталась без света

В Симферополе остались без электроснабжения более двух десятков улиц и переулков. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

По словам специалистов предприятия, из-за аварии на линии электропередачи обесточены проспект Победы, а также улицы Киевская, Куйбышева, Грибоедова, Блюхера, Лермонтова, Автомагистральная, Полевая (Красная Горка), Репина, Троллейбусная, Декабристов, Морозова, Шполянской и Февральская. Помимо этого, без света остались переулки Скрипниченко, Северный, Подводников, Садовый, Краснооктябрьский, Февральский и др.

«На месте происшествия работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа»,— уточнили в ГУП РК «Крымэнерго».

В ноябре часть этих улиц также были обесточены из-за аварии на сетях.

Александр Дремлюгин, Симферополь