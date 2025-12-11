Бывшему руководителю ГлавУКС назначили три года колонии-поселения

Нижегородский райсуд приговорил бывшего гендиректора Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС) Сергея Куклаева к трем годам колонии-поселения. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сергея Куклаева признали виновным в семи эпизодах злоупотребления должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По фабуле дела в 2021–2022 годах он распорядился оплатить поставки оборудования в строившиеся детсады общей стоимостью свыше 100 млн руб. Часть оборудования при этом не была поставлена.

Подсудимый полностью признал вину. Гособвинитель просил для него шесть лет колонии-поселения.

Владимир Зубарев