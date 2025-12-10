Приговоры поставки

Государственный обвинитель попросил суд назначить в общей сложности шесть лет колонии-поселения экс-гендиректору Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода (ГлавУКС) Сергею Куклаеву. Его обвиняют в семи эпизодах злоупотреблений должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2021–2022 годах Куклаев распорядился выплатить 100 млн руб. за оборудование для строящихся детсадов, но оно так и не было поставлено. Обвиняемый полностью признал вину, его защита попросила «справедливого наказания». В запрошенном прокурором сроке учтена предыдущая судимость — в 2024 году бывшего руководителя ГлавУКС признали виновным в злоупотреблении при проведении благоустройства парка «Швейцария».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГлавУКС Сергей Куклаев в здании суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший руководитель ГлавУКС Сергей Куклаев в здании суда

В судебных прениях гособвинитель попросил для экс-гендиректора Главного управления капитального строительства Нижнего Новгорода (ГлавУКС) Сергея Куклаева пять лет лишения свободы в колонии-поселении. С учетом предыдущего приговора 2024 года по похожему делу новое наказание может составить шесть лет. Бывшему руководителю муниципального казенного учреждения вменили в вину семь преступлений, связанных с должностными злоупотреблениями по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По фабуле дела в 2021–2022 годах подсудимый незаконно распорядился оплатить по муниципальным контрактам поставку оборудования для семи детсадов, строившихся с задержкой по срокам на улицах Молитовской, Красноуральской, Глеба Успенского, Генерала Зимина, Есенина, Куйбышева и Верховой. Договоры на поставку мебели, игровых комплексов и детских тренажеров для новых детсадов заключили с индивидуальными предпринимателями, общая стоимость контрактов превысила 100 млн руб. Часть оборудования в оговоренные договорами сроки поставлено не было, следовало из обвинительного заключения, оглашенного в суде в октябре. Еще одну часть оборудования заказчик не принял, так как детские сады еще не были достроены. Его передали коммерсантам на ответственное хранение. Руководитель ГлавУКС знал о срыве сроков, но подписывал документы для оплаты товаров и отправлял их для расчетов с контрагентами в городской департамент финансов. На основании этих документов мэрия Нижнего Новгорода перевела деньги подрядчикам.

Сергей Куклаев полностью признал вину и раскаялся. По ходатайству защиты его дело рассматривается в особом порядке, когда суд не изучает доказательства сторон и почти сразу переходит в стадию судебных прений.

Вместе с тем приговор при особом порядке рассмотрения дела может быть только обвинительным.

В своем выступлении подсудимый сожалел, что понадеялся на коллег. По его словам, именно они готовили документы поставки и приемки оборудования для детсадов, а он эти бумаги подписывал. При этом на Сергея Куклаева, по его словам, давили чиновники городского департамента строительства и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

«Они мне предъявляли претензии и к концу года настаивали, чтобы договоры были подписаны, а деньги проведены»,— рассказывал подсудимый.

По его словам, так как детсады в инкриминируемый ему период были недостроены, оборудование просто некуда было привозить, тестировать и монтировать. Некоторые товары пришлось сложить в актовом зале одного из детсадов. Они хранятся там до сих пор, поэтому воспитатели и дети не могут пользоваться ни оборудованием, ни залом. Договоры поставки впоследствии перезаключили с другими поставщиками. Кроме того, сроки были сорваны из-за антироссийских санкций, осложнивших поставки из-за рубежа, заявил подсудимый.

В прениях сторон Куклаев попросил «справедливого наказания».

Его защита напомнила о явке подсудимого с повинной и подробных показаниях по каждому из семи преступлений, включая обстоятельства, о которых следствие не было осведомлено. К делу приобщили информацию о здоровье Куклаева его пожилой матери и маленьких внуках, а также сведения о помощи СВО от строительной компании, где подсудимый работает в статусе заместителя гендиректора.

Прокурор предложил назначить Сергею Куклаеву пять лет колонии-поселения по этому делу и попросил учесть приговор 2024 года.

Тогда бывшего руководителя ГлавУКС осудили за злоупотребление во время приемки работ по благоустройству крупнейшего в Нижнем Новгороде парка «Швейцария». Суд решил, что Куклаев незаконно подписал акты на оплату работ по укладке резинового покрытия, которые еще не были приняты. Из-за этого менеджеры подрядчика ГК ЕКС похитили из бюджета 39 млн руб. и стали фигурантами уголовного дела. После возврата этой суммы их осудили условно, а Сергею Куклаеву назначили два года и два месяца лишения свободы. Этот срок зачли в счет отбытого ареста и освободили от наказания.

Новый приговор подсудимому огласят 11 декабря.

Роман Рыскаль