Свыше 4 тонн взрывчатки изъяли с начала года в Белгородской области

Сотрудники УФСБ и УМВД по Белгородской области с начала 2025 года изъяли более 4 т взрывчатых веществ, 77 единиц огнестрельного оружия и более 26 тыс. патронов. Данные об итогах оперативно-розыскных мероприятий представило региональное УФСБ.

Общий объем изъятого также включает 422 взрывных устройства, 316 самодельных взрывных устройств и 1173 артснаряда, по три противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), а также три гранатомета и огнемета.

«По фактам незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в текущем году по материалам регионального УФСБ возбуждено 36 уголовных дел»,— сообщили в ведомстве. По уголовным делам, возбужденным по результатам этой деятельности, к различным видам наказания уже осуждены 27 человек.

В УФСБ напомнили, что максимальное наказание за такие преступления может достигать 20 лет лишения свободы. Также ведомство отметило, что лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы или взрывчатку, освобождается от уголовной ответственности, однако сдача не считается добровольной, если предметы обнаружены в ходе оперативных мероприятий.

В августе управление сообщало о возбуждении 25 уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Ульяна Ларионова