В Белгородской области с начала года завели 25 дел о незаконном обороте оружия

В 2025 году в Белгородской области было возбуждено 25 уголовных дел по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном УФСБ.

С начала года силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли 29 единиц огнестрельного оружия, 127 самодельных взрывных устройств, 918 кг взрывчатых веществ, 95 артиллерийских боеприпасов различного типа и более 5,6 тыс. разнокалиберных патронов.

В конце июля в белгородском УФСБ сообщили о задержании жителя региона, подозреваемого в участии в террористической организации. Ранее в отношении него также было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, пересылки взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Кабира Гасанова