В Ульяновской области вдову участника СВО признали ненастоящей

Майнский районный суд Ульяновской области вынес решение по иску Ильи Астахова, сына погибшего участника СВО к официальной жене своего отца Тараса Астахова о незаконности ее требований по получению выплат, положенных как вдове участника СВО. Об этом сообщила «Ъ-Волга» официальный представитель Ильи Астахова, юрист адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» (Москва, занимается защитой интересов военных и призывников) Полина Баданина.

Иск в суд был подан в начале октября 2025 года. По словам госпожи Баданиной, 60-летний Тарас Астахов, проживавший в селе Чамзинка Инзенского района Ульяновской области, в марте 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. 4 мая он погиб вследствие тяжелого ранения. В местной администрации его сыну Илье Астахову сообщили о гибели отца, а также о том, что, оказывается, перед уходом на СВО Тарас Астахов заключил брак с 38-летней Анастасией Морозовой, зарегистрированной в Майнском районе, в селе Игнатовка. Однако, отмечает Полина Баданина, сын утверждал, что отец никогда ему не рассказывал о том, что с кем-то заключил брак, ни с кем в Чамзинке не проживал, на похороны Тараса Астахова Анастасия Морозова не приезжала, зато подала вскоре заявление в военкомат на получение выплат, положенных ей как вдове. В сумме, вместе со страховыми выплатами, это около 15 млн руб.

Помимо сына погибшего бойца также иск о недействительности брака подала районная прокуратура (иски были объединены в одно дело). В суде свидетели от прокуратуры заявляли, что сомневаются в возможности романтических отношений Тараса Баданина с молодой женщиной. Ответчица поясняла, что познакомилась с Тарасом Астаховым, когда приезжала в его село, Тарас Астахов искал подработку, и она предложила ему отремонтировать полы в ее доме, «после чего завязалось общение», а затем он уехал на заработки в Новгородскую область. Оттуда он позвонил ей, сообщив, что ее ждет сюрприз, а когда она приехала, сделал ей предложение, и они расписались в ЗАГСе Батецкого муниципального района Новгородской области. Вскоре после этого Тарас Астахов заключил контракт и отбыл на СВО. Суд запросил в ЗАГСе данные по оформлению брака, и оказалось, что регистрация была проведена в срочном порядке в связи с тем, что женщина предоставила справку о том, что ждет ребенка. Однако лечебное учреждение, от имени которого была предъявлена справка, ответило на запрос суда, что никаких таких справок этой женщине не выдавало.

Суд согласился с доводами Ильи Астахова и прокурора, признал брак фиктивным и лишил ответчицу права на выплаты.

Адвокат Анастасии Морозовой Равиль Искандаров (Москва) заявил «Ъ-Волга», что «категорически не согласен с решением суда» и будет подавать апелляционную жалобу. По его словам, «Тарас Астахов — взрослый человек, он сам принимал решение о браке, никто не предполагал, что он может погибнуть на СВО, и не было у подзащитной корыстной цели».

В конце ноября следственное управление СКР направило в суд уголовное дело троих участников ОПГ из Старокулаткинского района Ульяновской области, которые, убедив жителя села Старая Кулатка подписать контракт об участии в СВО, организовали ему фиктивный брак со своей знакомой, а затем, когда боец пропал без вести, планировали получить за него почти 14 млн руб. положенных выплат

Сергей Титов, Ульяновск