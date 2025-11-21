В Ульяновской области депутат от «Единой России» присваивал деньги участника СВО

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела членов ОПГ, присваивавших выплаты участника СВО и планировавших получить соответствующие компенсации после его гибели. Об этом в пятницу сообщили следственное СКР, проводившее расследование, и прокуратура, утвердившая обвинительное заключение.

Как сообщает СУ СКР, трое участников ОПГ из Старокулаткинского района Ульяновской области обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, три четверти максимального срока наказания) на мошенничество организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

В прокуратуре отмечают, что, как звучит в обвинительном заключении, 34-летний Газинур Тимушев организовал преступную группу, члены которой в период с июля по октябрь 2024 года похитили находившиеся на банковской карте одного из участников специальной военной операции более 580 тыс. руб., а затем планировали получить еще более 13,6 млн руб. в случае гибели воина. Последнее им не удалось в связи с задержанием в ходе оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ).

По данным «Ъ-Волга», Газинур Тимушев работал барменом, являлся депутатом совета депутатов Старокулаткинского городского поселения от «Единой России», возглавлял местное отделение Молодой гвардии «Единой России». В июне 2024 года он предложил взаимодействие с целью завладения средствами участника СВО своему знакомому, жителю того же района, 29-летнему токарю Ильдару Кумаркаеву, который вместе с ним баллотировался в совет депутатов, только не набрал нужного количества голосов. Ильдар Кумаркаев являлся координатором ульяновского филиала государственного фонда «Защитники отечества», «занимался патриотическим воспитанием граждан» и сопровождением процедур оформления контрактов тем, кто принял решение принять участие в СВО. Они убедили своего знакомого, жителя Старой Кулатки в необходимости заключить контракт об участии в СВО и взяли себе второй экземпляр его банковской карты. После того как контрактник отбыл на СВО, члены ОПГ стали постоянно снимать деньги с его карты и использовать их на личные нужды. Всего они успели снять 580 тыс. руб. Кроме того, Ильдар Кумаркаев уговорил свою знакомую Алсу Абдуллину заключить с контрактником фиктивный брак, за что заплатил ей 10 тыс. руб.

Когда «ведомый» ими контрактник пропал без вести, Алсу Абдуллина обратилась в военкомат с запросом о получении сведений о ее «муже», с целью дальнейшего получения положенных выплат. Общий объем выплат в случае гибели бойца СВО в виде страховой суммы и выплаты от Минобороны РФ должен был составить 13,604 млн руб. Однако получить деньги членам ОПГ не удалось — в ходе ОРМ они были задержаны.

Сергей Титов, Ульяновск