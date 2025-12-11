«РИР энерго» вложил 800 млн в подготовку курских энергообъектов к зиме

В 2025 году филиал АО «РИР энерго» — «Курская генерация» (входит в госкорпорацию «Росатом», до 29 апреля 2025 года называлась АО «Квадра») инвестировал 800 млн руб. в модернизацию теплосетевого хозяйства для подготовки энергообъектов к отопительному сезону. В рамках этой работы было заменено 16,5 км сетей, обновлено оборудование 12 тепловых пунктов и трех пунктов учета и так далее. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «РИР энерго» — «Курская генерация» Фото: пресс-служба АО «РИР энерго» — «Курская генерация»

В частности, в рамках ремонтной кампании в 2025 году «Курская генерация» направила свыше 129 млн руб. на техническое обслуживание и модернизацию оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.

На эти средства были капитально отремонтированы энергокотлоагрегат, турбоагрегат, два водогрейных котла и дымовая труба. Модернизацию прошел двигатель газотурбинной установки №1 ТЭЦ СЗР. Кроме того, специалисты выполнили средний ремонт двух газотурбинных установок ТЭЦ СЗР.

В рамках текущего планового обслуживания теплоэнергетики обновили девять котлоагрегатов, девять водогрейных котлов и три турбоагрегата на всех станциях филиала. Часть работ проводилась без останова станций и отключения потребителей.

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что модернизация 15 энергообъектов Курска обошлась «РИР энерго» в 238 млн руб.

Кабира Гасанова