В городе вовсю пахнет мандаринами и хвоей, на площадях зажигаются огни, а в театрах и концертных залах кипит предпраздничная жизнь. «Ъ Северо-Запад» собрал для вас самые яркие события декабря: от мистических спектаклей до ледовых баталий, от классических вальсов до дерзких экспериментов. Не дайте зимней спячке украсть у вас настроение — выбирайте, куда отправиться за эмоциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus

Фото: Amadeus Concerts

В пятницу, 12 декабря, в соборе Петрикирхе прозвучит концерт «Моцарт и Шопен при свечах» от Amadeus в исполнении ведущих музыкантов города. При свете сотен свечей орган и рояль создадут неповторимую акустическую палитру, а исторический интерьер кирхи перенесет слушателей в эпоху романтизма. Это не просто исполнение музыки, а полное погружение в атмосферу акустического совершенства и философской глубины произведений двух гениев.

В этот же день, 12 декабря, арт-группа «Зерно» представит программу «Сказочная классика» в Анненкирхе. Оркестр 1703 под управлением Георгия Федорова исполнит музыку Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского, написанную по мотивам любимых литературных произведений. Концерт дополнит визуальный ряд с авторскими иллюстрациями, создав полное погружение в волшебный мир сказки и гармонии русской классики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейромонах Феофан во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Нейромонах Феофан во время выступления

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

13 декабря в клубе «А2» состоится уникальный концерт Нейромонаха Феофана по заявкам фанатов. Программа шоу формировалась в течение нескольких недель путем открытых голосований в сообществе артиста, поэтому в сет-лист войдут самые ожидаемые поклонниками композиции. Гостей ждет не только фирменный микс из drum&bass и русских мотивов, но и яркое театрализованное действо, традиционно вовлекающее весь зал в общее перформанс-пространство.

Если же в какой-то день вам не удалось найти время на то или иное мероприятие, на выручку придет иммерсивный театр «Морфеус». Он предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показ спектаклей проходит почти каждый день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Быстрые свидания»

Фото: фестиваль «Дягилев. P.S.» Кадр из фильма «Быстрые свидания»

Фото: фестиваль «Дягилев. P.S.»

В воскресенье, 14 декабря, в рамках закрытия XVI фестиваля «Дягилев. P.S.» на территории Левашовского хлебозавода состоится показ документального фильма «Быстрые свидания» о результатах творческой лаборатории «Пиши балет». Зрители увидят, как рождался балетный спектакль в Екатеринбурге, а после кинопоказа смогут обсудить проект с его авторами и участниками, узнав о вызовах современной хореографии и композиторского искусства.

Также 14 декабря в клубе «Космонавт» пройдет акустический концерт легендарной группы «Воскресение», завершающий их масштабный тур. В камерном, душевном звучании без электрогитар прозвучат все хиты, ставшие золотым фондом отечественного рока,— от «Кто виноват» до «Снилось мне», позволяя по-новому оценить поэтическую глубину текстов Алексея Романова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма «Высокая вода» о художнике Анатолии Белкине

Фото: предоставлено кинотеатром «Аврора» Кадр из документального фильма «Высокая вода» о художнике Анатолии Белкине

Фото: предоставлено кинотеатром «Аврора»

В понедельник, 15 декабря, в кинотеатре «Аврора» состоится премьерный показ документального фильма «Высокая вода» о художнике Анатолии Белкине. Картина режиссера Юлии Бобковой, снятая по заказу Музея AZ,— это живое повествование, построенное на образах, байках и погружении в творческий процесс мастера. «Если этот фильм состоится, то это и есть история. У меня нет специальных историй — у меня жизнь какая-то специальная»,— заявляет в первых же кадрах «Высокой воды» Анатолий Белкин, герой «неофициального» советского искусства 1970-х и звезда мирового contemporary art, один из «атлантов, на плечах которого держится петербургский миф». Этот художник-свидетель нескольких эпох не перестает фиксировать, осмыслять и преломлять время в своем творчестве. Сегодня, когда по всему миру «вода поднимается» и грозит «возрождением тьмы», художник из русской Венеции задумывается о роли искусства в беспокойные времена. Выдержит ли эта «крепкая дамба» очередное наводнение?

В этот же день, 15 декабря, в «Колизей-Арене» на Невском проспекте можно будет увидеть балет «Щелкунчик» в постановке Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского. Классическая хореография, красочные декорации и музыка Чайковского создадут идеальную предновогоднюю сказку для всей семьи, перенося зрителей в мир, где куклы оживают, а добро побеждает зло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова

Фото: БДТ имени Товстоногова Спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова

Фото: БДТ имени Товстоногова

Во вторник, 16 декабря, в БДТ имени Товстоногова представят спектакль «Слава» режиссера Константина Богомолова. Эта постановка, построенная по законам мюзикла, исследует через судьбы «хороших людей» в условных исторических декорациях вечные вопросы страха, выживания и выбора истинных ценностей в моменты испытаний.

В этот же день, 16 декабря, на сцене театра «Мастерская» покажут первую часть культового спектакля «Мастер и Маргарита» в постановке Григория Козлова. Зрители станут свидетелями появления Воланда в Москве и трагической встречи Понтия Пилата с Иешуа, погрузившись в философскую глубину и мистическую атмосферу бессмертного романа Булгакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Мастер и Маргарита»

Фото: театр «Мастерская» Спектакль «Мастер и Маргарита»

Фото: театр «Мастерская»

В среду, 17 декабря, в театре «Мастерская» покажут вторую часть эпической постановки «Мастер и Маргарита». Зрителей ждет полет Маргариты над столицей, Великий бал у Сатаны и развязка всех мистических сюжетных линий, подводящая итог философским исканиям героев и оставляющая мощное эмоциональное послевкусие.

В этот же день, 17 декабря, на сцене Театра имени Ленсовета состоится премьера спектакля «Папагатто» в постановке Дамира Салимзянова. Классическая итальянская комедия положений о неаполитанском аферисте оборачивается теплой рождественской сказкой для взрослых, полной искрометного юмора и морали о важности семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Любовь Успенская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Любовь Успенская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В четверг, 18 декабря, в БКЗ «Октябрьский» пройдет юбилейный концерт Любови Успенской. Королева шансона исполнит все свои главные хиты — от «Любы-Любоньки» до «Пропадаю я», ведя откровенный и эмоциональный диалог со зрительным залом, где каждая песня становится историей, полной страсти и житейской мудрости.

В этот же день, 18 декабря, в Ледовом дворце пройдет принципиальное хоккейное противостояние СКА — «Ак Барс». Петербургские армейцы, борющиеся за место в плей-офф на Западе, примут одного из лидеров Восточной конференции. Зрителям обещают жаркое и бескомпромиссное зрелище, от которого невозможно оторваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти

Фото: Театр им. Комиссаржевской Спектакль «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти

Фото: Театр им. Комиссаржевской

С 19 по 22 декабря на сцене Театра имени Комиссаржевской будут показывать премьеру спектакля «Трехгрошовая история» в постановке Алексея Франдетти. Дерзкая интерпретация «Оперы нищих» с музыкой Курта Вайля балансирует на грани оперы и уличного балагана, превращая историю лондонского вора Джека Шеппарда в сатирическое и актуальное зеркало общества.

Также 19 декабря на сцене Александринского театра художественный руководитель Валерий Фокин представит свою постановку «Женитьбы» Николая Гоголя. Этот спектакль продолжает глубокую творческую работу с наследием классика. В центре постановки — острый конфликт между хрупким внутренним миром героя и абсурдной, почти балаганной действительностью, которая заставляет его участвовать в нелепых «аттракционах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского в постановке Алексея Слюсарчука

Фото: Театр имени Ленсовета Спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского в постановке Алексея Слюсарчука

Фото: Театр имени Ленсовета

В субботу, 20 декабря, на сцене Театра имени Ленсовета покажут спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского в постановке Алексея Слюсарчука. Эта интенсивная, почти мистическая работа пытается осмыслить через классический текст современные страхи и метания, исследуя темные стороны человеческой души и вечный вопрос о сопротивлении злу.

В этот же день, 20 декабря, в Театре имени Ленсовета пройдет творческая встреча с актером Сергеем Перегудовым. В формате живого диалога артист поделится историями со съемочных площадок и размышлениями о профессии, а также исполнит под гитару свои любимые песни, что станет редкой возможностью увидеть известного артиста в неформальной обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «В вихре новогоднего вальса» в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra Концерт «В вихре новогоднего вальса» в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра Impulse Orchestra

Фото: Impulse Orchestra

В воскресенье, 21 декабря, в Фельдмаршальском зале Эрмитажа состоится концерт «В вихре новогоднего вальса» в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра Impulse Orchestra. В роскошных интерьерах Зимнего дворца прозвучат самые элегантные вальсы Чайковского, Штрауса и Глинки, создавая идеальную праздничную атмосферу.

В этот же день, 21 декабря, в Белом зале Особняка Половцова пройдет концерт «2Рояля: Музыка сквозь века» от «Русских музыкальных сезонов». Виртуозный фортепианный дуэт исполнит авторские аранжировки произведений от барокко до современности, включая музыку из кино и популярные хиты, превратив вечер в камерное и волшебное музыкальное путешествие при свечах.

Андрей Маркелов