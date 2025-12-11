CAS уведомил Международный союз биатлонистов об иске россиян
Международный союз биатлонистов (IBU) получил уведомление от Спортивного арбитражного суда (CAS) об иске российской стороны на решение об отстранении спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба IBU.
В марте 2022 года российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой IBU. Также организация приостановила членство Союза биатлонистов России (СБР) и Федерации биатлона Беларуси. В августе IBU опубликовал правила отбора на Олимпиаду 2026 года, согласно которым участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом.
10 декабря СБР, Паралимийский комитет России (ПКР) и восемь российских спортсменов и параспортсменов подали иск в CAS. В пресс-службе СБР сообщили, что «вопрос ведут те же швейцарские юристы, которые ранее выиграли дела российских саночников и лыжников».
Сегодня в IBU заявили, что организация «поддерживает демократическое решение конгресса о приостановке членства СБР и допуска его спортсменов, которое было принято на веских юридических основаниях». «IBU уверен в своей позиции и будет в полной мере сотрудничать с CAS. Юридическая команда в настоящее время изучает полученные документы»,— подчеркнули в союзе.