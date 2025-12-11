Спрос на новостройки Краснодарского края за год упал на 27%

В январе—октябре 2025 года количество сделок с новостройками в Краснодарском крае упало на 27% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. В целом по стране сокращение составило 9%, сообщила «Ъ-Кубань» директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Эксперт рассказала, что на Кубани самое сильное падение зафиксировано в Сочи, где спрос на новостройки уменьшился на 59%. Это связано с возросшей конкуренцией со стороны других курортов черноморского побережья, в частности Крыма. Кроме того, значительное падение произошло в Краснодаре — 29%. Госпожа Змиевская объясняет это «очень сильной» зависимостью местного рынка от ипотеки.

Положительная динамика была зафиксирована в Анапе (+15%) и Новороссийске (+11%). «Ранее эти рынки испытывали острый дефицит нового строительства. Появление проектов вернуло к ним отложенный спрос. К тому же зависимость от ипотеки в прибрежных городах с преобладающим инвестиционным спросом ниже, чем, например, в Краснодаре»,— добавила Ольга Змиевская.

Она ожидает, что в 2026 году произойдет постепенное снижение ставки рефинансирования и восстановление доступности рыночной ипотеки. «Спрос начнет возвращаться, однако к пиковым значениям 2023 года уже не последует, поскольку государственная поддержка ипотеки продолжит постепенно сворачиваться. Цены прекратили интенсивный рост и на фоне высокой конкуренции, вероятно, будут стабильны»,— считает спикер.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в регионе в стадии строительства находится 7,5 млн кв. м жилой и апартаментной недвижимости, что на 5% ниже показателя прошлого года. «Крупный и насыщенный рынок испытывает остро негативное влияние от высоких ставок, что находит отражение в низкой доле проданных квартир. В результате девелоперская активность замедляется»,— рассказывали в компании Macon.

Андрей Куценко