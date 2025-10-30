На реставрацию Дома офицеров в Воронеже могут направить еще 300 млн рублей

Еще 300 млн руб. могут выделить на первый этап реставрации Дома офицеров (объект культурного наследия регионального значения «Мариинская гимназия») в Воронеже. Минкульт РФ планирует провести конкурс на дополнительные работы после того как Госдума примет проект бюджета страны на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам совещания по вопросу обновления ОКН.

Дом офицеров в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Дом офицеров в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства хотят выделить в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» (ЕР). С соответствующим предложением выступил координатор проекта, руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин.

Вице-губернатор Дмитрий Маслов добавил, что в 2026–2027 годах на второй этап реконструкции ОКН из областного бюджета может быть направлено около 500 млн.

На прошлой неделе контракт на реставрацию Дома офицеров был заключен с московским ООО «Культреставрация» Дмитрия Димитриенко. Компания получила его по начальной цене в 210 млн руб., до этого она разрабатывала проект работ за 61,1 млн.

Алина Морозова