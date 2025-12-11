Число предприятий с ускоренным ростом в ЮФО и СКФО за год увеличилось вдвое

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах по итогам 2024 года существенно выросло количество компаний, демонстрирующих устойчивый рост. Как пишет «Эксперт Юг», число предприятий-«газелей» увеличилось почти в два раза — с 601 в 2023 году до 1,4 тыс.

Совокупная выручка таких компаний также выросла кратно и достигла 1,6 трлн руб. против 777 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль предприятий составила 98 млрд руб.

К ключевым секторам, формирующим наибольшую долю оборота быстрорастущих компаний, относятся оптовая торговля (41%), агропромышленный комплекс и пищевая промышленность (12,2%), а также строительство (11,4%). Большинство отраслей сохранили рентабельность в пределах 5–20%.

В исследование включались компании с годовой выручкой свыше 120 млн руб., которые в течение предыдущих пяти лет обеспечивали ежегодный рост оборота не менее чем на 15%. Организации, демонстрировавшие убытки хотя бы в одном из этих периодов, не учитывались.

В десятке лидеров рейтинга появились пять новых компаний: строительная группа «Монолит» из Краснодарского края, производитель соков и детского питания «Сады Придонья», крымская торговая компания «Партнер», волгоградское ООО «Фреш МБ» и ростовская строительная компания «Ростра-РД». Эти предприятия показали значительный прирост оборотов: от 28% до двукратного роста.

Рейтинг возглавила букмекерская компания ООО «Фортуна» (бренд Betcity), зарегистрированная в Ростове-на-Дону. По итогам 2024 года ее выручка выросла до 67,2 млрд руб., что на 33% выше уровня предыдущего года.

Выручка 100 крупнейших компаний СКФО в 2024 году достигла 1 трлн руб., увеличившись на 20% относительно 2023 года.

