За год количество блокировок запрещенного контента в ЮФО выросло на 25%

Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу за десять месяцев 2025 года внесло в Единый реестр запрещенной информации данные по 820 судебным решениям. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на ведомство. Показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 25%, когда было зарегистрировано 656 решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Дополнительно, по сведениям силовых структур и прокуратуры Краснодарского края, в реестр включены материалы по 14 судебным постановлениям. Это на 63% меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было направлено 38 соответствующих уведомлений.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарская IT-компания «Вангард софт» назвала фейком вброс о том, что разработанное ею программное обеспечение (ПО) для АПК «Безопасный город» (является объектом критической инфраструктуры Кубани) было построено на иностранных кодах. Слухи об этом были распространены в соцсетях после того, как из-за жалобы неизвестных софт кубанской компании был заменен оператором системы на аналог.

Мария Удовик