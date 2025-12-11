Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году объем строительства недвижимости в Краснодарском крае снизился на 5%

В конце 2025 года на Кубани в стадии строительства находится 7,5 млн кв. м жилой и апартаментной недвижимости. Это на 5% меньше относительно конца прошлого года, сообщила «Ъ-Кубань» директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Крупный и насыщенный рынок испытывает остро негативное влияние от высоких ставок, что находит отражение в низкой доле проданных квартир. В результате девелоперская активность замедляется»,— рассказала госпожа Змиевская. По ее данным, за год объем строительства в Краснодаре, крупнейшем рынке региона, сократился на 10%. В Сочи, Новороссийске и Анапе динамика была «умеренно положительной».

Эксперт добавила, что важным трендом для региона является переход на комплексное освоение территорий. Эта тенденция проявляется как в Краснодаре, так и в прибрежных курортных зонах. «Комплексный подход позволяет эффективнее осваивать окраины городов, а также обеспечивать инфраструктурой новые районы»,— отметила Ольга Змиевская. По ее мнению, ключевым трендом на побережье является развитие апарт-отелей. В курортных городах на этот сегмент приходится половина от общего объема строительства.

Андрей Куценко

Новости компаний Все