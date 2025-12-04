Путин: на встрече с Уиткоффом поднималась тема участия России в G8

Тема участия России в работе Группы восьми (G8) поднималась на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, подтвердил президент России Владимир Путин. Однако России не предлагали вернуться в ее состав.

«Нет-нет, просто возникла эта тема,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста India Today о том, предлагали ли американцы вернуться в G8. — Не звучало предложений, такого не было. Просто мы затронули эту тему».

Российский президент также сообщил, что рассказал Стиву Уиткоффу, почему «в свое время перестал посещать эти мероприятия "восьмерки"».

Президент также обратил внимание на состояние отношений России и Евросоюза. «Это ненормально. Представьте себе, что я приеду на "восьмерку". Как я буду разговаривать с членами этой "восьмерки", если они не хотят? — сказал он. — Не хотят — ну, пожалуйста».

Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран группы должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав РФ.

Приглашение России обратно в G8 было одним из пунктов предполагаемого планаСША по Украине, опубликованного Axios. На вопрос «Ъ» Владимир Путин ответил, что Россия «никогда не отказывается от контактов» со странами G7 и «всегда открыта для взаимодействия».

Анастасия Домбицкая