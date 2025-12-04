Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: на встрече с Уиткоффом поднималась тема участия России в G8

Тема участия России в работе Группы восьми (G8) поднималась на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, подтвердил президент России Владимир Путин. Однако России не предлагали вернуться в ее состав.

«Нет-нет, просто возникла эта тема,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста India Today о том, предлагали ли американцы вернуться в G8. — Не звучало предложений, такого не было. Просто мы затронули эту тему».

Российский президент также сообщил, что рассказал Стиву Уиткоффу, почему «в свое время перестал посещать эти мероприятия "восьмерки"».

Путин о столице Древней Руси, отношениях с Индией и расширении НАТО

Читать далее

Президент также обратил внимание на состояние отношений России и Евросоюза. «Это ненормально. Представьте себе, что я приеду на "восьмерку". Как я буду разговаривать с членами этой "восьмерки", если они не хотят? — сказал он. — Не хотят — ну, пожалуйста».

Россия была участницей G8 с 1997 года. В 2014 году встреча глав стран группы должна была пройти в Сочи, однако за несколько месяцев до этого Россию исключили из G8. Причиной стало вхождение Крыма в состав РФ.

Приглашение России обратно в G8 было одним из пунктов предполагаемого планаСША по Украине, опубликованного Axios. На вопрос «Ъ» Владимир Путин ответил, что Россия «никогда не отказывается от контактов» со странами G7 и «всегда открыта для взаимодействия».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все