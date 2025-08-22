В Кавминводах резиденты ОЭЗ готовы инвестировать в туризм 40 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа в Кавказских Минеральных Водах впервые за три года готовы инвестировать в проект 39 млрд руб. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на информацию заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Согласно расчетам, за три года с момента создания ОЭЗ объем инвестиций ее резидентов составит около 39 млрд руб. К 2035 году этот показатель увеличится до 120,2 млрд руб., совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд рублей», — отметил замминистра.

На развитие ОЭЗ планируется направить 23,7 млрд руб. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», проекты семи резидентов зоны предполагают строительство отелей разной категории на курортах Мамисон в Северной Осетии, территории Каспийского прибрежного кластера и Эльбурса в Кабардино-Балкарии.

Так, новый гостиничный комплекс на курорте Мамисон увеличит количество мест размещения на 2,1 тыс. единиц. Четырехзвездочный спортивно-оздоровительный комплекс на поляне Азау расширит номерной фонд на 272 места. Отели категории четыре и пять звезд на территории Каспийского прибрежного кластера добавят 2,2 тыс. единиц размещения. Строительство завершится в 2027-2030 годах.

Наталья Белоштейн