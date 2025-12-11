В Новороссийске отменили массовые мероприятия на Новый год

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отказе от массовых мероприятий в период новогодних праздников в связи с требованиями безопасности. Как сообщил глава города в своем Telegram-канале, в Новороссийске также отменят праздничный новогодний фейерверк.

Фото: Василий Шитов

На заседании антитеррористической комиссии власти Новороссийска приняли решение ограничиться проведением локальных праздничных мероприятий, избегая массовости. Глава города также подчеркнул, что считает неуместным использование пиротехники в нынешних условиях.

«Считаю морально недопустимым и неуместным использование пиротехники в то время, когда особое внимание уделяется спокойствию наших жителей»,— пишет Андрей Васильевич.

На Новый год и Рождество в Новороссийске усилят патрулирование улиц, образовательных и культурных учреждений и храмов со стороны правоохранительных органов, Росгвардии, казачества и народных дружинников. В том числе, с 29 декабря по 11 января в городе будет действовать особый противопожарный режим, согласно которому фейерверки можно будет запускать только на специально отведенных площадках.

«Все дежурные службы, силы и средства Новороссийского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут работать в усиленном режиме»,— подытожил Андрей Кравченко.

Ранее решение об отказе от массовых новогодних мероприятий приняли в администрации Геленджика. Ограничительные меры ввели в связи с необходимостью обеспечения безопасности гражданского населения.

София Моисеенко