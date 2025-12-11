В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Лионеля Месси

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси 13 декабря посетит Калькутту, где пройдет открытие статуи, посвященной ему. Об этом сообщает BBC.

Высота памятника составляет 21 метр. Монумент представляет собой фигуру Месси, который держит в руках Кубок мира. Этот трофей сборная Аргентины завоевала в 2022 году. Статуя создавалась в течение 45 дней при помощи 27 человек. Также отмечается, что болельщики смогут посетить фан-зону, где находится полноразмерная скульптура Месси, восседающего на троне в зале с копиями его трофеев.

Сообщается, что церемонию открытия посетят одноклубники Лионеля Месси — уругваец Луис Суарес и аргентинец Родриго Де Пауль. На прошлой неделе футболисты стали обладателями Кубка MLS, обыграв в финале «Ванкувер Уайткэпс». После Калькутты Месси побывает в Хайдарабаде, Мумбаи и Нью-Дели.

В 2016 году в Буэнос-Айресе появилась бронзовая скульптура, посвященная Месси. Ее высота примерно в 12 раз меньше, чем у монумента, который будет открыт в Калькутте. Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что клуб готов установить памятник футболисту на стадионе Camp Nou — домашней арене каталонской команды.

Восьмикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за «Барселону» и ПСЖ. С 2023 года представляет «Интер Майами». В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Всего на счету Месси 48 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

Таисия Орлова