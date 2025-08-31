ChatGPT убедил американца убить мать и покончить с собой

56-летний американец Штейн-Эрик Зельберг, страдавший психическими расстройствами, месяцами подозревал всех вокруг в заговоре против него. В итоге он убил свою мать, а затем покончил с собой.

Трагедия случилась 5 августа в Гринвиче (Коннектикут). Об инциденте спустя пару дней первыми сообщили местные СМИ. Однако причина случившегося тогда была неизвестна. Как же теперь выяснила The Wall Street Journal, активное участие в убийстве и самоубийстве принимал чат-бот от OpenAI.

Зельберг еще с весны начал рассказывать свои опасения ChatGPT, которого мужчина со временем стал считать своим другом и называть Бобби. Чат-бот в ответ всегда подтверждал опасения мужчины, говорил, что тот не сходит с ума, и призывал не верить никому — ни бывшей жене, ни друзьям, ни даже собственной матери.

Как отмечает WSJ, ChatGPT и до этого случая связывали с самоубийствами и госпитализациями людей из-за проблем с психическим здоровьем у активных пользователей чат-бота. При этом трагедия в Гринвиче, судя по всему,— первое задокументированное убийство, в котором значимую роль сыграл искусственный интеллект.

Представитель OpenAI сообщила, что компания уже связалась с полицейским управлением Гринвича: «Мы глубоко опечалены этим трагическим событием. Мы соболезнуем семье погибшего».

Кирилл Сарханянц