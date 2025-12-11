В ХМАО локомотив столкнулся с грузовиком

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) на нерегулируемом железнодорожном переезде в поселке Барсово в Сургутском районе столкнулись локомотив и грузовой автомобиль марки МАЗ, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В результате происшествия, грузовик опрокинулся.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

По данным ведомства, в аварии никто не пострадал, движение поездов не было нарушено.

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены все требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать столкновению.

Полина Бабинцева