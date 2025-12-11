«Для части проектов год стал проверкой на устойчивость»

Предприятия общественного питания Краснодарского края за январь—октябрь 2025 года выручили 147 млрд руб. Это на 14,2% (18,3 млрд руб.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сопоставимых ценах объем предоставленных услуг вырос на 1,6%. Экономические показатели развития общепита оценил основатель и руководитель маркетингового агентства RZB Кирилл Бейлин.

Кирилл Бейлин

Фото: Иоланта Даллада

«Динамика выручки предприятий общественного питания свидетельствует о стабильном развитии отрасли даже в условиях высокой волатильности экономики. Рост на 14,2% в действующих ценах и прирост на 18,3 млрд руб. — значительная величина для зрелого регионального рынка. Однако ключевым показателем становится увеличение на 1,6% в сопоставимых ценах: это означает, что отрасль прибавляет не только за счет инфляции и изменения структуры цен, но и за счет реального увеличения объема оказанных услуг. Подобный результат — следствие совокупности факторов: расширения внутреннего туризма, укрепления сегмента семейных проектов, роста количества гастрономических мероприятий и постепенной адаптации ресторанов к новым экономическим реалиям.

Посещаемость в 2025 году демонстрирует разнонаправленные тенденции. В курортных зонах наблюдается устойчивый поток гостей, особенно в высокий сезон: Средиземноморье и Азия для большинства туристов стали менее доступными, и часть спроса перераспределилась в пользу черноморских и горных локаций.

В городах края картина сложнее: покупательская способность заметно снизилась, и гость стал более рационален. Он приходит реже, но выбирает проверенные форматы с понятным ценовым предложением. На ассортименте это тоже отражается: растет интерес к сытным блюдам, комплексным решениям, сетам и позициям value for money (качество по доступной цене). В то же время в нише гастрономических проектов спрос остается стабильным, хотя и стал более избирательным — эмоциональная ценность и качество продукта приобрели первостепенное значение.

2025-й стал для рынка годом адаптации. Ресторанный бизнес столкнулся с удорожанием сырья, логистики и коммунальных услуг, а также с дефицитом квалифицированных кадров.

Арендные ставки в ряде муниципалитетов выросли быстрее инфляции, что оказало давление на рентабельность заведений. Многие рестораны пересматривали меню, оптимизировали площади, внедряли стандарты эффективности и постепенно уходили от избыточного ассортиментного разнообразия. Для части проектов год стал проверкой на устойчивость: выигрывали те, кто смог выстроить операционную модель с высокой управляемостью и предсказуемостью.

Если говорить о трендах, то в 2025 году отчетливо проявились четыре направления. Первое — локальность: использование региональных продуктов и опора на локальную идентичность стали конкурентным преимуществом. Второе — демократизация гастрономии: быстрый casual, умные фуд-корты, кафе с акцентом на простую и честную кухню продолжают развиваться. Третье — технологичность: автоматизация кухни, системы учета, цифровые программы лояльности стали необходимостью, а не модой. Четвертое — экономия времени гостей. Форматы “быстрого комфорта” — от завтраков до grab&go — растут быстрее рынка, так как отвечают изменившемуся образу жизни жителей крупных городов края.

Перспективы отрасли в регионе остаются позитивными. Поток туристов будет расти, что поддержит спрос в курортных локациях. Городские рестораны продолжат оптимизацию, и в 2026 году, вероятно, рынок станет более сегментированным: укрепятся заведения с четкой концепцией и экономически выверенной моделью, а слабые проекты уйдут.

Укрепление внутреннего туризма, развитие новых гостиничных комплексов и событийных площадок, а также готовность гостей платить за качество создают основу для дальнейшего роста. При этом успех будет зависеть от способности игроков балансировать между доступностью и ценностью — именно это станет ключевой стратегией для ресторанного бизнеса Краснодарского края в ближайшие годы».