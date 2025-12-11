Таиланд нанес повторный удар с истребителей F-16 по казино Камбоджи

Военные Таиланда сбросили еще две бомбы с помощью истребителей F-16 на казино в Камбодже, сообщил тайский новостной портал Khaosod English в X. По данным сайта, удары по казино в Бан Тха Сен на границе таиландской провинции Трат стали ответом на «вторжение на территорию Таиланда» со стороны Камбоджи.

Новый виток эскалации давнего конфликта между Таиландом и Камбоджей начался в минувшие выходные. Стороны обвиняют друг друга в нарушении заключенного при посредничестве США перемирия. В ходе пограничных столкновений погибли трое мирных жителей и девять военных Таиланда, более 120 человек получили ранения. Власти Камбоджи сообщили об 11 погибших и 74 пострадавших.

Сегодня господин Трамп заявил, что намерен провести переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи 11 декабря. Он считает, что сможет «быстро» достигнуть мира между странами, поскольку ранее США уже урегулировали этот конфликт.