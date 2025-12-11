Варшаву оставляют не у дел

Отсутствие Польши на ключевых переговорных форматах по будущему Украины поставило страну перед неприятным фактом: Варшава, с 2022 года стоящая в авангарде европейских усилий по поддержке Киева, теперь оказалась на обочине. Причем игнорируют ее и в Вашингтоне, и в Европе. В ноябре представителей Польши не позвали в Женеву, а теперь — в Лондон. Руководство раздираемой двоевластием страны пытается искать причины дипломатического провала друг в друге, тогда как именно внутренние распри и стали источником стратегического ослабления польской дипломатии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

С самого начала украинского конфликта роль Польши в поддержке государства-соседа сложно было переоценить: страна приняла больше миллиона украинских беженцев, одной из первых наладила поставки вооружений Киеву и оказала ему существенную поддержку в вопросе передачи Германией танков Leopard. Через территорию Польши проходят практически все дипломатические визиты на Украину, она же является крупным логистическим хабом для поставок вооружений. Кроме того, долгие годы Варшава была естественным партнером Вашингтона в Евросоюзе: решение довести расходы на оборону до 5% ВВП и масштабная программа перевооружения и увеличения численности армии получили поддержку и администрации Дональда Трампа.

Однако влияние Польши постепенно начало снижаться. Первым звоночком стало отсутствие кого-либо из руководства страны на встрече 18 августа президента Трампа с европейскими лидерами в Белом доме.

Помимо президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера на переговорах присутствовал президент Финляндии Александр Стубб, что особенно задело Варшаву.

Та августовская встреча привела к внутреннему скандалу: поддерживаемый «Правом и справедливостью» президент Польши Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск, возглавляющий партию «Гражданская платформа», обменивались выпадами, выясняя, кто же должен был сидеть за столом переговоров.

А пока президент и премьер выясняли отношения, ситуация с отстранением Польши от западных форматов по украинскому урегулированию продолжила усугубляться. Ни Дональда Туска, ни Кароля Навроцкого не оказалось на переговорах делегаций Украины, США, Великобритании, Франции и Германии 23 ноября в Женеве, где обсуждались 28 пунктов мирного плана США и встречное предложение группы Е3. Не пригласили Польшу и на прошедшую 8 декабря в Лондоне встречу лидеров трех европейских стран с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Очевидное отсутствие места за столом переговоров для Польши вызвало новый виток критики руководства страны. Если в случае с Вашингтоном основной удар принял на себя Кароль Навроцкий, то теперь больше шишек досталось уже Дональду Туску. Премьеру припомнили его разлад с американским президентом, добавив сюда же еще и обвинения в неспособности договариваться с европейскими коллегами. Комментируя отсутствие польской делегации в Женеве, Дональд Туск указал на позицию США.

«Я не хочу разжигать страсти, но давайте скажем прямо: не все в Вашингтоне, и уж точно никто в Москве не хочет, чтобы Польша присутствовала всюду»,— заявил он на встрече с Фридрихом Мерцем в Берлине 1 декабря.

После же отсутствия приглашения в Лондон Варшава заняла позицию «не очень-то и хотелось». Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка заявил, что «не каждый формат приносит результаты и Польша не обязана и не должна участвовать во всех из них».

При этом причины снижения роли страны в украинском урегулировании предельно прагматичны. Первая — падение стратегической значимости Польши в оказании помощи Украине; вторая — состояние двоевластия, которое лишает Варшаву возможности формировать единый внутренний и внешний курс.

Германия, Франция и Великобритания продолжают оставаться в авангарде европейских усилий как вооружением, так деньгами и дипломатией, особенно в условиях подготовки возможного урегулирования и обсуждения будущей архитектуры безопасности Украины. Польша же исчерпала запасы советской техники, которую передавала Киеву, а ее собственные амбиции по превращению армии в крупнейшую сухопутную в Европе не позволяют поставлять образцы, нужные самой Варшаве. Она также публично отказалась от планов размещения своих войск на Украине, в то время как Франция, по сообщениям СМИ, такую возможность рассматривала.

Наконец, открытая вражда Кароля Навроцкого и Дональда Туска и текущее распределение ролей во внешнеполитических контактах ставят перед западными лидерами вопрос о том, с кем именно из них необходимо общаться.

У правого Навроцкого сложились неплохие отношения с Трампом, поддержавшим его приход к власти, поэтому основной диалог с США идет по линии администраций двух президентов. Туск же, напротив, находится у американского президента в немилости за его публичную критику и характеристику его позиции как пророссийской.

При этом именно польский премьер как представитель более умеренных сил общается с европейскими лидерами. В результате польская дипломатия разделена на два трека, которые практически не пересекаются, что существенно подрывает ее авторитет. «Проблема не в позиции Польши. Проблема в том, кто именно представляет Польшу»,— заявил Politico высокопоставленный европейский дипломат. И пока эта проблема сохраняется, Варшаве придется мириться с тем, что для нее не поставят прибор на столе, за которым будут идти мирные переговоры.

Вероника Вишнякова