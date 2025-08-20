Не позвали

Отсутствие представителей Польши на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским 18 августа привело к скандалу в Варшаве. Эксперты и общественность говорят о внешнеполитическом провале, а президент и правительство страны пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что про Польшу забыли. Случившееся нанесло новый удар и по отношениям с Украиной: в Варшаве убеждены, что Киев мог бы и настоять на присутствии на саммите представителя одного из своих ключевых партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента США Дональда Трампа (крайний справа) с украинским президентом Владимиром Зеленским (крайний слева) и европейскими лидерами (18 августа 2025 года)

Фото: Alexander Drago / Reuters Встреча президента США Дональда Трампа (крайний справа) с украинским президентом Владимиром Зеленским (крайний слева) и европейскими лидерами (18 августа 2025 года)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Отсутствие Польши за столом переговоров о будущем Украины в Белом доме ударило по всему политическому истеблишменту страны, которая считает себя одним из главных союзников Киева. С начала украинского конфликта Польша оказала весомую поддержку соседу. Именно через ее территорию проходят все официальные визиты на Украину, она стала основным логистическим хабом для поставок западных вооружений и другой помощи Киеву. Наконец, Польша приняла у себя более миллиона украинских беженцев.

Варшаву при этом связывают тесные отношения с Вашингтоном: еще до украинского конфликта страна позиционировала себя как ключевого союзника США в Европе, а Вашингтон оставался главным поставщиком вооружений для Польши. Американский лидер Дональд Трамп благоволит новому президенту Польши Каролю Навроцкому, а представители Госдепа даже присутствовали на его инаугурации.

В таком контексте отсутствие приглашения кого-либо из польских лидеров — будь то премьер или президент — на встречу европейских лидеров с Трампом и Зеленским было воспринято как пощечина.

Особенно с учетом присутствия там президента Финляндии Александра Стубба, которому даже пришлось объяснять журналистам, зачем его пригласили.

Польские политики, напротив, были вынуждены оправдываться, почему их не оказалось за столом переговоров. Тем более что всего за день до встречи источники в Варшаве уверяли, что место для Польши зарезервировано.

Основной удар пришелся по президенту Навроцкому, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость». Скандал стал первым испытанием для бывшего историка, пришедшего к власти менее двух недель назад. Именно Навроцкий представлял Польшу на онлайн-встрече «коалиции желающих», которая предшествовала саммиту в узком кругу.

Эксперты, журналисты и политики предположили, что представлять страну в Вашингтоне должен был президент Навроцкий.

Среди доводов звучало то, что связи Навроцкого с Трампом теснее, чем у премьера Дональда Туска, и что на двусторонние переговоры с Трампом 3 сентября полетит именно польский президент.

Впрочем, как раз этим фактором в администрации Навроцкого и попытались объяснить пропуск саммита. В понедельник его пресс-служба заявила, что президент отдает приоритет подготовке к грядущей двусторонней встрече. Эта формулировка, однако, вызвала шквал критики: Навроцкого обвинили в неправильной расстановке приоритетов и добровольном отказе от высшей дипломатии. В итоге ему пришлось выступить с заявлением, в котором он сообщил, что представлять страну должен был премьер Туск, а приглашения на встречу зависели от президента Зеленского.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский парировал на это тем, что приглашения — это прерогатива лидера США, указав на «привилегированные отношения» Навроцкого и Трампа. «Я прошу использовать их во благо Польши и Европы»,— сказал он. Администрация президента не осталась в долгу и заявила, что в отсутствии приглашения виноват сам Сикорский: на встрече «коалиции желающих» он якобы сказал, что Польша не готова к участию в саммите в Белом доме. Это еще больше раззадорило главу МИДа: он опубликовал стенограмму, чтобы доказать, что подобных слов не произносил.

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка встал на сторону МИДа, отметив, что за участие в формате отвечает Навроцкий.

А Дональд Туск между тем предложил дать время администрации президента, чтобы она сформулировала позицию, намекая тем самым, что тема не закрыта.

Впрочем, перепалка между президентом и правительством может на этом завершиться. А все потому, что в Варшаве неожиданно нашли нового виновника политического провала —президента Украины Зеленского. Как посчитала правая польская партия «Конфедерация», именно он должен был «выбить» Польше место за столом переговоров, но палец о палец для этого не ударил. На этом фоне власти решили взять паузу во взаимных обвинениях, что позволило такому нарративу быстро разойтись по СМИ. Молчание Киева и Вашингтона тоже сыграло на руку обоим враждующим польским лагерям.

Главным проигравшим в этом скандале может оказаться Украина: поляки вполне могут припомнить ей нынешний дипломатический провал, когда в Варшаве будут решать вопрос о дальнейшей поддержке Киева.

Вероника Вишнякова