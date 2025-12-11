Ислам Махачев выбрал имя

Ислам Махачев, самая яркая отечественная звезда смешанных единоборств (MMA), определился с приоритетным соперником по первому поединку в статусе чемпиона UFC, основного в MMA промоушена, в новой для него категории — полусреднем весе (до 77 кг). Махачев хочет встретиться с также уже бросавшим ему вызов Камару Усманом. Усман — одна из главных знаменитостей смешанных единоборств, но, кажется, сейчас он находится в стадии плавного карьерного заката.

Фото: Yuki Iwamura / AP По мнению Ислама Махачева (на фото), поединок против Камару Усмана будет для него самым трудным

О своих планах на ближайшее будущее Ислам Махачев рассказал в интервью Red Corner MMA. Из него выяснилось, что спортсмен уже выбрал приоритетного соперника для первого в новом статусе поединка. В этом году Махачев, превратившийся в суперзвезду UFC благодаря выступлениям в легком весе (до 70 кг), решил перейти в полусредний и сразу же завоевал в нем чемпионский титул. Он достался россиянину после эффектной победы, одержанной в ноябре над очень сильным австралийцем Джеком Делла Маддаленой. После нее Махачев получил и формальный ранг лучшего бойца UFC — структура вернула российского спортсмена на верхнюю строчку сильнейших бойцов вне зависимости от категории. До этого ее некоторое время занимал представляющий Испанию грузин Илия Топурия, который как раз заменил Махачева в роли чемпиона в легком весе.

В течение нескольких недель различные специализированные медиаресурсы активно обсуждали вопрос о том, с кем должен встретиться Ислам Махачев в следующем бою. Версий было немало. Назывались имена известных полусредневесов, таких как Иэн Мачадо Гэрри, Шавкот Рахмонов, Майкл Моралес, Карлос Пратес, а также того же Илии Топурии. Но выбор Махачева оказался все-таки другим.

Россиянин, согласившись, что интересных «опций много», прямо сказал, что собирается драться с Камару Усманом, добавив, что это будет «наиболее трудный» для него матч.

По мнению Махачева, Усман «проехался бы катком» по всем, кого упоминали в качестве достойных претендентов на его свежеприобретенный титул. Кроме того, Ислам Махачев считает, что такой бой получится исключительно зрелищным, имея в виду стилистические различия между ним и Камару Усманом. Махачев ассоциируется прежде всего с борцовскими навыками высочайшего уровня, Усман — со вкусом к жесткому или даже жестокому обмену ударами в стойке.

Сам Камару Усман, видимо, не возражает против предложения Ислама Махачева. В этом году он уже бросал вызов россиянину.

Почему выбор Махачева эксперты, скажем, из MMAJunkie оценили скорее как неожиданный, понятно. Камару Усман — это безусловная знаменитость смешанных единоборств первого ряда. Послужной список нигерийца, который давно живет и тренируется в США, полон всяких достижений. Например, победная серия из 15 боев, которая есть у него в активе,— рекордная по продолжительности для полусреднего веса и третья, если брать все без исключения категории в принципе в истории UFC, признавшего Усмана лучшим бойцом 2021 года.

Чемпионским титулом Камару Усман владел достаточно долго. Он завоевал его в 2019 году, одолев Тайрона Вудли, а потом провел пять подряд успешных защит. Причем всякий раз Усману противостоял топовый соперник: он по два раза справился с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем и один раз с Джилбертом Бёрнсом.

Однако то, что происходит в последнее время с 38-летним Камару Усманом, очень похоже на карьерный закат, пусть плавный.

С титулом он расстался, пропустив в концовке состоявшегося в 2022 году боя удар ногой в голову от Леона Эдвардса. Вскоре провел с ним матч-реванш, но снова потерпел неудачу. А в октябре 2023 года Усман проиграл и Хамзату Чимаеву. То поражение, правда, было скорее почетным. С Чимаевым, который в этом году стал чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), Усман дрался в привычной для противника и непривычной для себя категории. К тому же у него было всего полторы недели на подготовку к поединку: нигерийский боец в экстренном порядке заменил выбывшего из-за травмы Паулу Косту. При этом нельзя сказать, что Чимаев, считавшийся безусловным фаворитом, имел подавляющее преимущество. Пара отрезков в этом бою сулили ему серьезные неприятности.

После этой череды срывов в июне 2025 года у Камару Усмана был поединок с американцем Хоакином Бакли. Усман в нем уверенно взял верх по очкам, но оппонент котировался чересчур низко, чтобы обеспечить победителю существенный рывок в иерархии полусреднего веса. В рейтинге UFC он на восьмой позиции.

Алексей Доспехов