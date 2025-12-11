Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Ислам Махачев выбрал имя

В первом поединке в статусе чемпиона UFC в полусреднем весе он планирует встретиться с Камару Усманом

Ислам Махачев, самая яркая отечественная звезда смешанных единоборств (MMA), определился с приоритетным соперником по первому поединку в статусе чемпиона UFC, основного в MMA промоушена, в новой для него категории — полусреднем весе (до 77 кг). Махачев хочет встретиться с также уже бросавшим ему вызов Камару Усманом. Усман — одна из главных знаменитостей смешанных единоборств, но, кажется, сейчас он находится в стадии плавного карьерного заката.

По мнению Ислама Махачева (на фото), поединок против Камару Усмана будет для него самым трудным

По мнению Ислама Махачева (на фото), поединок против Камару Усмана будет для него самым трудным

Фото: Yuki Iwamura / AP

По мнению Ислама Махачева (на фото), поединок против Камару Усмана будет для него самым трудным

Фото: Yuki Iwamura / AP

О своих планах на ближайшее будущее Ислам Махачев рассказал в интервью Red Corner MMA. Из него выяснилось, что спортсмен уже выбрал приоритетного соперника для первого в новом статусе поединка. В этом году Махачев, превратившийся в суперзвезду UFC благодаря выступлениям в легком весе (до 70 кг), решил перейти в полусредний и сразу же завоевал в нем чемпионский титул. Он достался россиянину после эффектной победы, одержанной в ноябре над очень сильным австралийцем Джеком Делла Маддаленой. После нее Махачев получил и формальный ранг лучшего бойца UFC — структура вернула российского спортсмена на верхнюю строчку сильнейших бойцов вне зависимости от категории. До этого ее некоторое время занимал представляющий Испанию грузин Илия Топурия, который как раз заменил Махачева в роли чемпиона в легком весе.

В течение нескольких недель различные специализированные медиаресурсы активно обсуждали вопрос о том, с кем должен встретиться Ислам Махачев в следующем бою. Версий было немало. Назывались имена известных полусредневесов, таких как Иэн Мачадо Гэрри, Шавкот Рахмонов, Майкл Моралес, Карлос Пратес, а также того же Илии Топурии. Но выбор Махачева оказался все-таки другим.

Россиянин, согласившись, что интересных «опций много», прямо сказал, что собирается драться с Камару Усманом, добавив, что это будет «наиболее трудный» для него матч.

По мнению Махачева, Усман «проехался бы катком» по всем, кого упоминали в качестве достойных претендентов на его свежеприобретенный титул. Кроме того, Ислам Махачев считает, что такой бой получится исключительно зрелищным, имея в виду стилистические различия между ним и Камару Усманом. Махачев ассоциируется прежде всего с борцовскими навыками высочайшего уровня, Усман — со вкусом к жесткому или даже жестокому обмену ударами в стойке.

Сам Камару Усман, видимо, не возражает против предложения Ислама Махачева. В этом году он уже бросал вызов россиянину.

Почему выбор Махачева эксперты, скажем, из MMAJunkie оценили скорее как неожиданный, понятно. Камару Усман — это безусловная знаменитость смешанных единоборств первого ряда. Послужной список нигерийца, который давно живет и тренируется в США, полон всяких достижений. Например, победная серия из 15 боев, которая есть у него в активе,— рекордная по продолжительности для полусреднего веса и третья, если брать все без исключения категории в принципе в истории UFC, признавшего Усмана лучшим бойцом 2021 года.

Чемпионским титулом Камару Усман владел достаточно долго. Он завоевал его в 2019 году, одолев Тайрона Вудли, а потом провел пять подряд успешных защит. Причем всякий раз Усману противостоял топовый соперник: он по два раза справился с Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем и один раз с Джилбертом Бёрнсом.

Однако то, что происходит в последнее время с 38-летним Камару Усманом, очень похоже на карьерный закат, пусть плавный.

С титулом он расстался, пропустив в концовке состоявшегося в 2022 году боя удар ногой в голову от Леона Эдвардса. Вскоре провел с ним матч-реванш, но снова потерпел неудачу. А в октябре 2023 года Усман проиграл и Хамзату Чимаеву. То поражение, правда, было скорее почетным. С Чимаевым, который в этом году стал чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), Усман дрался в привычной для противника и непривычной для себя категории. К тому же у него было всего полторы недели на подготовку к поединку: нигерийский боец в экстренном порядке заменил выбывшего из-за травмы Паулу Косту. При этом нельзя сказать, что Чимаев, считавшийся безусловным фаворитом, имел подавляющее преимущество. Пара отрезков в этом бою сулили ему серьезные неприятности.

После этой череды срывов в июне 2025 года у Камару Усмана был поединок с американцем Хоакином Бакли. Усман в нем уверенно взял верх по очкам, но оппонент котировался чересчур низко, чтобы обеспечить победителю существенный рывок в иерархии полусреднего веса. В рейтинге UFC он на восьмой позиции.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все