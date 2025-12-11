Минцифры Курской области объяснило отключение мобильного интернета режимом КТО

Ограничение в работе мобильной сети на территории Курской области может быть связано с режимом контртеррористической операции (КТО), заявили в региональном министерстве цифрового развития и связи. В ведомстве также отметили, что ограничения вводятся на федеральном уровне.

«Данные ограничения вводятся на федеральном уровне, применяются в определенных локациях и на конкретные промежутки времени, длительность действия которых зависит от возникающей в них необходимости. В частности, на территории, в пределах которой введен правовой режим КТО, допускается приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи»,— следует из сообщения.

Согласно перечню Минцифры России, в периоды ограничений доступны сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, мессенджер Max, «Госуслуги», сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт «Мира», сайты правительства и администрации президента, федеральная платформа ДЭГ, сайты государственных органов и СМИ (включая РИА «Новости», РБК, ТАСС, «Коммерсантъ»), а также порталы РЖД, «Туту.ру», навигатор 2ГИС, Gismeteo и онлайн-кинотеатр «Окко».

Во всех регионах Черноземья периодические отключения мобильного интернета происходят с середины лета.

Ульяна Ларионова