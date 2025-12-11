Депутаты попросили сохранить реверс на новом Борскому мосту в выходные

Специалистов главного управления автодорог Нижегородской области попросили сделать расчеты для реверсивного движения по одной полосе нового Борского моста в Нижнем Новгороде после открытия старого. Члены комитета заксобрания по транспорту считают, что она поможет уменьшить заторы в выходные дни.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С возобновлением движения по двум полосам старого моста на новом уберут временную разметку и светофоры, регулирующие реверс, рассказал на комитете первый замдиректора ГУАД Александр Денисов.

Депутат Владимир Паков спросил, можно ли оставить третью полосу на новом мосту как резервную, раз необходимое оборудование там уже есть. Александр Денисов ответил, что мост по нормативной ширине рассчитан только на две полосы, поэтому насовсем сохранить три полосы не представляется возможным.

Тем не менее, председатель комитета Владимир Солдатенков попросил проработать укрупненные расчеты для запуска реверсивной полосы в выходные дни. Потом их планируется обсудить с экспертами.

Как писал «Ъ-Приволжье», возобновить движение по двум полосам старого Борского моста планируют в 20-х числах декабря 2025 года.

Галина Шамберина