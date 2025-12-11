Дочерняя компания немецкой Thyssenkrupp приостановит работу двух заводов в ЕС

Дочерняя компания немецкой промышленной группы Thyssenkrupp (Thyssenkrupp Electrical Steel) с середины декабря и до конца года приостановит работу двух сталелитейных заводов в Германии и Франции. Под угрозой находятся около 1,2 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба группы.

Thyssenkrupp Electrical Steel (TKES) остановит работу заводов в немецком Гельзенкирхене и во французском Исберге. Помимо этого, завод во Франции в первые четыре месяца 2026 года будет работать на 50% общей мощности, отметили в пресс-службе. В компании заявили, что таким образом реагируют на масштабный рост дешевого импорта, в том числе из Азии.

В компании сообщили, что европейский рынок электротехнической анизотропной стали испытывает серьезное давление в связи с резким ростом объемов импорта по ценам значительно ниже средней себестоимости в Евросоюзе. С 2022 года ее импорт увеличился в три раза, а в 2025 году вырос еще на 50%, отметили в пресс-релизе.

TKES — один из двух оставшихся в Европе производителей электротехнической анизотропной стали. Этот материал используется в энергетической отрасли, а именно в трансформаторах подстанций и ветротурбин.

В начале 2025 года группа Thyssenkrupp продала свое индийское подразделение по производству электротехнической стали (thyssenkrupp Electrical Steel India) консорциуму Jindal Steel International, чтобы сосредоточиться на основном сталелитейном бизнесе в Европе. После того как энергетический холдинг EP Corporate Group продал 20% своих акций компании, Thyssenkrupp сосредоточилась на переговорах с индийской Jindal Steel International, которая в сентябре сделала предложение о покупке всего подразделения.