Даниэль Кржетинский вышел из сталелитейного бизнеса Thyssenkrupp

Энергетический холдинг EP Corporate Group (EPCG), принадлежащий чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому, продал свои акции сталелитейного бизнеса ThyssenKrupp и отказался от планов дальнейшего стратегического партнерства.

Господин Кржетинский выкупил 20-процентную долю в ThyssenKrupp Steel Europe в апреле 2024 года. Тогда же стороны договорились, что EPCG со временем доведет свою долю до 50%, чтобы на выходе получить совместное предприятие с равными долями участников. Сумма сделки не раскрывалась, но аналитики говорили о €350–400 млн.

Соглашение вызывало недовольство большинства топ-менеджеров ThyssenKrupp. Они уволились вскоре после подписания стратегического соглашения с холдингом чешского бизнесмена.

Теперь ThyssenKrupp сосредоточится на переговорах с индийской Jindal Steel International, которая в сентябре сделала предложение о покупке всего подразделения.

Кирилл Сарханянц