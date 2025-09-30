Подсудная вера

Суд Киева во вторник перенес на 30 октября первое заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в связи с болезнью судьи. Выступившая истцом Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) требует полного запрета УПЦ, который должен лишить ее права пользования государственным и коммунальным имуществом и позволить властям привлекать к уголовной ответственности ее прихожан. Несмотря на техническую паузу в работе суда, на Украине поднимается новая волна гонений на УПЦ, обвиняемую властями в связях с Русской православной церковью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich / Reuters Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первое заседание по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которое должно было пройти 30 сентября в Шестом апелляционном административном суде Киева, перенесено на месяц. «Сегодня отложили судебное заседание на 30 октября, на 10:00, в связи с болезнью судьи»,— написал в своем Telegram-канале адвокат УПЦ Никита Чекман.

Несмотря на техническую паузу в работе киевского суда, ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви на Украине продолжает накаляться. 29 сентября украинский Союз православных журналистов (СПЖ) заявил о захвате раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) принадлежащего УПЦ храма Рождества Богородицы в селе Нагоряны Черновицкой области.

«Группа мужчин взломала двери храма УПЦ Рождества Богородицы с помощью болгарки, лома и других инструментов»,— сообщается на сайте СПЖ.

На этой форе Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести готовится нанести решающий удар Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский),— добиться судебного решения о полном прекращении ее деятельности.

О подаче иска сообщил глава ГЭСС Виктор Еленский, напомнивший, что в конце августа возглавляемое им ведомство вынесло решение о том, что УПЦ аффилирована с Русской православной церковью (РПЦ). По украинскому законодательству это считается достаточным основанием для инициирования дела о полном запрете УПЦ.

Ранее в мае этого года украинские власти начали проверку Киевской митрополии УПЦ на предмет ее связей с РПЦ. Проверка проводилась в соответствии с прошлогодним скандальным законом, принятым Верховной радой и подписанным президентом Зеленским, который запрещает деятельность в стране РПЦ и аффилированных с ней организаций.

Согласно закону, вступившему в силу 23 сентября 2024 года, канонической УПЦ давалось девять месяцев, чтобы полностью разорвать связи с Московским патриархатом, несмотря на ее заявления о своей полной независимости от РПЦ и осуждение ею действий российской армии на Украине.

Как заявили в Госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ отказалась устранить нарушения, которые свидетельствуют о ее связях с РПЦ (о каких именно нарушениях идет речь, публично не сообщается).

В связи с этим руководство ГЭСС рассчитывает уже этой осенью лишить УПЦ права на пользование государственным и коммунальным имуществом.

Речь идет о более чем 3 тыс. объектах недвижимости.

Число прихожан УПЦ в стране составляет 5–6 млн человек. В случае ее полного запрета уголовному преследованию могут быть подвергнуты не только священнослужители, но и прихожане. Ужесточение законодательства позволит криминализировать сам факт принадлежности к УПЦ, участие в ее богослужениях и помощь храмам. Все это должно сломить волю прихожан и окончательно оттолкнуть их от канонической УПЦ.

Ранее сотни храмов УПЦ были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, физическому насилию подвергались священники и миряне.

Ярким примером гонений остается ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти на протяжении нескольких лет пытаются выдавить монахов УПЦ. В марте 2023 года Министерство культуры Украины расторгло договор аренды и предписало священнослужителям освободить территорию лавры.

На протяжении 2024 года и в первой половине 2025-го шли судебные разбирательства по поводу выселения монахов.

Несмотря на оказываемое на УПЦ давление, ее представители не оставляют попыток воспрепятствовать вытеснению канонической церкви из страны. На прошлой неделе черкасский митрополит УПЦ Феодосий обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой отменить легализацию ПЦУ. «Конечно, для исправления ситуации будет недостаточно просто отозвать Томос, который вы выдали "Православной церкви Украины". Главное, что сможет успокоить волнение в мировом православии, примирить ее иерархов из разных стран и залечить начинающийся новый великий раскол — это отмена Вашей легализации украинских раскольников»,— написал митрополит Феодосий в своем Telegram-канале.

Комментируя роль Константинопольского патриарха Варфоломея и его решение о томосе для ПЦУ, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе возложил на него ответственность за продолжающееся усугубление церковного раскола на Украине.

«Патриарх Варфоломей не встанет, как говорится, на горло своей песне»,— заявил Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ добавил, что томос стал результатом политических манипуляций и «результатом использования самого патриарха Варфоломея».

В свою очередь, как заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, украинские власти игнорируют озабоченность международных организаций и правозащитников антицерковным законодательством страны.

«В регулярных докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека прошлогодний закон критиковался за "непропорциональные ограничения" свободы вероисповедания и размытость формулировок. Упомянутое управление заверило представителей Русской православной церкви, что озабоченность ООН в связи с принятием данного закона и мерами по его практической реализации будет обсуждаться и далее в диалоге с правительством Украины. Аналогичные заявления последовали и со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Насколько нам известно, украинские власти проигнорировали все эти критические выступления со стороны УВКПЧ ООН и БДИПЧ ОБСЕ»,— заявил агентству «РИА Новости» протоиерей Балашов.

Вопрос о гонениях на УПЦ был поднят и в ходе состоявшейся 15 августа российско-американской встречи в верхах на Аляске, о чем программе «Большая игра» на «Первом канале» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Упомянули мы на переговорах на Аляске, что среди прочего еще и запрещена каноническая Украинская православная церковь. Президент Трамп — я надеюсь, не выдаю секрета,— был поражен и несколько раз переспрашивал у госсекретаря Рубио, правда ли это. Было видно его отношение к такого рода вещам»,— сообщил Сергей Лавров.

Уже после встречи в Анкоридже российская сторона поставила эту проблему на заседании Группы друзей Альянса цивилизаций на полях высокой недели 80-й Генассамблеи ООН.

«Ярким примером недопустимой практики является современная ситуация на Украине. Киевские власти наращивают усилия, направленные на удушение канонической УПЦ. Эти меры включают запреты, конфискации имущества, систематические обыски, задержания, допросы и аресты священнослужителей и верующих»,— заявил в Нью-Йорке директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

С ним согласен заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Последние годы показали, что всевозможные судебные преследования УПЦ и ее клириков составляют часть антицерковной кампании, развязанной киевским режимом. Но давайте дождемся судебного решения»,— сказал господин Кипшидзе “Ъ”, комментируя начинающийся в Киеве процесс.

Сергей Строкань, Павел Коробов