«Фаза лиги». Шестой тур

«Карабах» (Азербайджан)—«Аякс» (Нидерланды) 2:4 (Дуран, 10; Силва, 47 — Дольберг, 39; Глух, 79, 90; Гоэи, 83).

«Вильярреал» (Испания)—«Копенгаген» (Дания) 2:3 (Комесанья, 47; Олувасейи, 56 — Эльюнусси, 2; Ашури, 48; Корнелиус, 90).

«Ювентус» (Италия)—«Пафос» (Кипр) 2:0 (Маккенни, 67; Дэвид, 73).

«Бенфика» (Португалия)—«Наполи» (Италия) 2:0 (Риос, 20; Баррейру, 49).

«Байер» (Германия)—«Ньюкасл» (Англия) 2:2 (Гимарайнш, 13 (автогол); Гримальдо, 88 — Гордон, 51; Майли, 74).

«Атлетик» (Испания)—ПСЖ (Франция) 0:0.

«Брюгге» (Бельгия)—«Арсенал» (Англия) 0:3 (Мадуэке, 25, 47; Мартинелли, 56).

«Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Будё-Глимт» (Норвегия) 2:2 (Брандт, 18, 51 — Алеесами, 42; Хёуге, 75).

«Реал» (Испания)—«Манчестер Сити» (Англия) 1:2 (Родриго, 28 — О’Райли, 35; Холанн, 43 (пен.)).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Арсенал» 6 0 0 17:1 18

2. «Бавария» 5 0 1 18:7 15

3. ПСЖ 4 1 1 19:8 13

4. «Манчестер Сити» 4 1 1 12:6 13

5. «Аталанта» 4 1 1 8:6 13

6. «Интер» 4 0 2 12:4 12

7. «Реал» 4 0 2 13:7 12

8. «Атлетико» 4 0 2 15:12 12

9. «Ливерпуль» 4 0 2 11:8 12

10. «Боруссия» 3 2 1 19:13 11

11. «Тоттенхем» 3 2 1 13:7 11

12. «Ньюкасл» 3 1 2 13:6 10

13. «Челси» 3 1 2 13:8 10

14. «Спортинг» 3 1 2 12:8 10

15. «Барселона» 3 1 2 14:11 10

16. «Марсель» 3 0 3 11:8 9

17. «Ювентус» 2 3 1 12:10 9

18. «Галатасарай» 3 0 3 8:8 9

19. «Монако» 2 3 1 7:8 9

20. «Байер» 2 3 1 10:12 9

21. ПСВ 2 2 2 15:11 8

22. «Карабах» 2 1 3 10:13 7

23. «Наполи» 2 1 3 6:11 7

24. «Копенгаген» 2 1 3 10:16 7

25. «Бенфика» 2 0 4 6:8 6

26. «Пафос» 1 3 2 4:9 6

27. «Унион» 2 0 4 7:15 6

28. «Атлетик» 1 2 3 4:9 5

29. «Олимпиакос» 1 2 3 6:13 5

30. «Айнтрахт» 1 1 4 8:16 4

31. «Брюгге» 1 1 4 8:16 4

32. «Будё-Глимт» 0 3 3 9:13 3

33. «Славия» 0 3 3 2:11 3

34. «Аякс» 1 0 5 5:18 3

35. «Вильярреал» 0 1 5 4:13 1

36. «Кайрат» 0 1 5 4:15 1

Выделенные команды гарантировали себе выход в первый раунд play-off.

Матчи седьмого тура пройдут 20–21 января 2026 года.