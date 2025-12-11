Цены на подержанные автомобили в Краснодарском крае снизились на 1,1%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Краснодарском крае за месяц снизилась на 1,1% — до 1,85 млн руб. Сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Lifan, JAC и Lada, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авто.ру Оценка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В тройку моделей по снижению средней стоимости вошли Lifan Solano (11,7%; до 600 тыс. руб.), JAC J7 (10,9%; до 1,27 млн руб.) и Lada 2131 (10,6%; до 510 тыс. руб.). Однако средние цены на некоторые автомобили незначительно выросли. В топ подорожавших моделей вошли Chevrolet Camaro (+12,9%; до 3,65 млн руб.), Honda N-BOX (+8,4%; до 1,04 млн руб.) и Audi A4 (+7,5%; до 1,2 млн руб.).

По данным аналитиков, на федеральном уровне средняя цена подержанных машин китайских марок за месяц опустилась на 1% — до 1,98 млн руб. Впервые с августа 2023 года она оказалась ниже 2 млн руб.

Аналогичное снижение показали европейские, японские и корейские бренды. Их средняя стоимость снизилась почти на 30 тыс. руб. — до 2,16 млн руб., такой уровень последний раз наблюдался в январе 2023 года. В годовом выражении падение превысило 11%. В то же время цены на машины российских марок за месяц практически не изменились и остались на уровне 690 тыс. руб.

«Сложившаяся на вторичном рынке динамика демонстрирует сближение позиций продавцов и покупателей, что в скором времени может привести к достижению точки равновесия»,— отмечают аналитики.

Алина Зорина