Нишевые интриги

Футбольная Лига чемпионов ушла на новогодний перерыв, сохранив перед двумя заключительными турами регулярного первенства довольно богатый набор интригующих моментов. Еще непонятны хотя бы примерные очертания топ-восьмерки, попадание в которую приносит прямую путевку в 1/8 финала, а некоторые «бумажные» аутсайдеры по-прежнему борются за прорыв в дополнительный раунд play-off. Самый дерзкий из них — азербайджанский «Карабах» — не так уж от него далек, несмотря на болезненное поражение от «Аякса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лондонский «Арсенал» — единственная команда, выигравшая на этапе «Фазы лиги» все шесть матчей

Фото: Yves Herman / Reuters Лондонский «Арсенал» — единственная команда, выигравшая на этапе «Фазы лиги» все шесть матчей

Фото: Yves Herman / Reuters

После состоявшихся 10 декабря матчей шестого тура так называемой Фазы лиги, то есть, по сути, регулярного первенства, главный еврокубок взял паузу. Она продлится до 20 января. После рестарта турнира его участники сыграют еще два тура, которые определят состав play-off. В данном случае это не фигура речи, потому что, хотя позади львиная доля первого этапа Лиги чемпионов, три четверти дистанции, тумана в турнирной таблице еще полно. И скопился он в самых разных ее нишах.

В кубковую стадию Лиги чемпионов выходят 24 клуба из 36, однако между первой восьмеркой и остальными существует довольно существенная разница. Восьмерка — это пропуск напрямую в 1/8 финала. Еще 16 команд, которым в нее не удалось протиснуться, сыграют в дополнительном раунде play-off. А этого лишнего испытания большинству грандов наверняка жутко хочется избежать.

Так вот, после шести туров у элитной восьмерки есть только весьма нечеткие контуры, которые еще больше размыли результаты свежих, состоявшихся на этой неделе встреч — скажем, домашнее поражение со счетом 1:2 переживающего что-то очень похожее на кризис «Реала» от отстававшего от него «Манчестер Сити» или нулевая ничья победителя предыдущего розыгрыша ПСЖ с «Атлетиком».

По сути, спокойно смотреть в будущее, зная, что 1/8 финала от них никуда не денется, могут только два клуба. Это «Арсенал», который пока выступает безупречно и, разгромив — 3:0 — «Брюгге», одержал шестую подряд победу, а также отстающая от него на три очка «Бавария».

Запас прочности у нее достаточно велик, чтобы не рухнуть вниз.

А вот дальше взгляду, выискивающему интригу, предстает картина великолепная. От третьего места, ПСЖ, до 15-го, «Барселоны»,— три очка, дистанция, эквивалентная одной-единственной победе. И на ней, оттирая друг друга локтями, теснится чертова дюжина клубов. А яркости полотну добавляет сравнение январских соперников парижан и каталонцев. У ПСЖ они из категории если не адски сложных, то по крайней мере просто чрезвычайно неприятных — «Спортинг» с «Ньюкаслом», у «Барселоны» — скромные «Славия» с «Копенгагеном». И как тут что просчитать?

Но безумно тесно и пониже, там, где дерутся за то, чтобы проникнуть в тот самый дополнительный раунд play-off. И это тоже интересная ведь драка, потому что смешала клубы с именем, репутацией, титулами и деньгами с теми, у кого ни имени, ни репутации, ни титулов, ни денег. Некоторые из тех, кого можно, пусть с оговорками, отнести к «большим» клубам, между прочим, чувствуют себя неважно. «Наполи», проиграв — 0:2 — «Бенфике», в самом подвале «зоны play-off», «Бенфика» — за ее пределами, нужно напрягаться изо всех сил, чтобы не оконфузиться. «Айнтрахт» еще ниже, а «Вильярреал» уже, собственно говоря, оконфузился. У него, третьего в чемпионате Испании за «Барселоной» и «Реалом», после шести туров — одно очко. Столько же — у казахстанского «Кайрата».

Зато по-прежнему не теряют надежд отдельные «бумажные» аутсайдеры. Наиболее дерзкий среди них — азербайджанский «Карабах», уже привычный ньюсмейкер для ведущих медиаресурсов вроде BBC, которым, помимо схваток гигантов, нравится смаковать и подвиги слабаков. Правда, в шестом туре с «Карабахом» случилась неприятность.

Расклад для него был замечательным. В активе семь очков, а оппонент — «Аякс», который в этой Лиге чемпионов хуже «Кайрата» и терпел исключительно поражения. Если справиться с ним, то уже ничто не вытолкнет в подвальную дюжину клубов. И все шло для «Карабаха» прекрасно. За десять с небольшим минут до конца домашнего матча он вел — 2:1. И тут внезапно развалился, пропустив от голландской команды три гола подряд.

Впрочем, шансы впервые в истории добраться до play-off Лиги чемпионов у «Карабаха», невзирая на осечку, все равно неплохие. В последнем туре его ждет страшный выезд в гости к «Ливерпулю», зато в предпоследнем — встреча на своем поле с не выглядящим чересчур могучим «Айнтрахтом». Что-то в ней зацепить можно.

«Фаза лиги». Шестой тур 2:4 (Дуран, 10; Силва, 47 — Дольберг, 39; Глух, 79, 90; Гоэи, 83) 2:3 (Комесанья, 47; Олувасейи, 56 — Эльюнусси, 2; Ашури, 48; Корнелиус, 90) 2:0 (Маккенни, 67; Дэвид, 73) 2:0 (Риос, 20; Баррейру, 49) 2:2 (Гимарайнш, 13 (автогол); Гримальдо, 88 — Гордон, 51; Майли, 74) 0:0 0:3 (Мадуэке, 25, 47; Мартинелли, 56) 2:2 (Брандт, 18, 51 — Алеесами, 42; Хёуге, 75) 1:2 (Родриго, 28 — О’Райли, 35; Холанн, 43 (пен.))

Команда И В Н П М О 6 0 0 17:1 18 5 0 1 18:7 15 4 1 1 19:8 13 4 1 1 12:6 13 4 1 1 8:6 13 4 0 2 12:4 12 4 0 2 13:7 12 4 0 2 15:12 12 4 0 2 11:8 12 3 2 1 19:13 11 3 2 1 13:7 11 3 1 2 13:6 10 3 1 2 13:8 10 3 1 2 12:8 10 3 1 2 14:11 10 3 0 3 11:8 9 2 3 1 12:10 9 3 0 3 8:8 9 2 3 1 7:8 9 2 3 1 10:12 9 2 2 2 15:11 8 2 1 3 10:13 7 2 1 3 6:11 7 2 1 3 10:16 7 2 0 4 6:8 6 1 3 2 4:9 6 2 0 4 7:15 6 1 2 3 4:9 5 1 2 3 6:13 5 1 1 4 8:16 4 1 1 4 8:16 4 0 3 3 9:13 3 0 3 3 2:11 3 1 0 5 5:18 3 0 1 5 4:15 1

Выход в play-off гарантировали: «Арсенал», «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Аталанта».

Алексей Доспехов