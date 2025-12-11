Мемориал памяти бойцов СВО открыли в Семенове Нижегородской области

В городе Семенове открыли мемориал памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области 11 декабря 2025 года.

Инициаторами стали местный отдел МВД и областной Совет ветеранов. Новый памятник стал частью мемориального комплекса в память о ветеранах боевых действий, созданного около школы №3.

В память о бойцах СВО установили композицию из шести отшлифованных гильз артиллерийских снарядов, на которых нанесены названия направлений: Курск-Суджа, Луганское, Донецкое, Херсонское, Запорожское и Купянское. Идею дизайна предложил председатель окружной ветеранской организации Евгений Преснов — с подачи друзей из Евпатории. Эскиз разработал его сын Андрей, техническую работу провели мастера исправительной колонии №1.

Открыли мемориал матери погибших героев — Фаина Старцева и Галина Кленкова.

Как писал «Ъ-Приволжье», депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев предложил мэрии также создать мемориал памяти участников СВО.

Галина Шамберина