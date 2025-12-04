Депутат считает необходимым создать в Нижнем Новгороде мемориал погибшим в СВО

Вопрос об установке в Нижнем Новгороде мемориала погибшим в специальной военной операции поднял депутат гордумы от КПРФ Николай Сатаев на общественных обсуждениях по проекту бюджета города на 2026 год. Он привел в пример Чебоксары, где такая работа уже идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас мемориальные таблички в память об участниках СВО устанавливают, как правило, на зданиях школ, где они учились. Депутат Сатаев отметил, что таких мемориальных табличек на некоторых школах уже «не одна, не две, не три».

Он считает, что в бюджете 2026 года необходимо заложить средства на мемориал, который позволит никого не обидеть.

Публичного ответа или комментария по своей инициативе от представителей администрации Николай Сатаев не получил.

Как писал «Ъ Волга-Урал», на территории парка «Победа» в Чебоксарах планируется установить памятник участникам специальной военной операции, стелу с изображением исторических событий и плиту с именами бойцов.

Галина Шамберина