Вучич перед встречей с фон дер Ляйен сообщил ей о «послании из Москвы»

Президент Сербии Александр Вучич во время выхода к журналистам сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у него «есть послание из Москвы». В тот момент их снимали фотографы, микрофоны были включены.

Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Вучич

«У меня есть послание из Москвы»,— сказал господин Вучич главе ЕК перед началом встречи в Брюсселе (видеозапись опубликована на YouTube). «Давайте подождем»,— перебила его Урсула фон дер Ляйен.

Во встрече также принимал участие председатель Евросовета Антониу Кошта. Представители Сербии и ЕС не комментировали разговор Александра Вучича и Урсулы фон дер Ляйен.

