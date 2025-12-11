Рокировка по-сербски

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что на третий президентский срок не пойдет и конституцию ради этого менять не собирается, а вот премьером страны стать готов. По оценке сербских экспертов, тем самым президент раскрыл «свой ясный и недвусмысленный план не покидать власть». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве (май 2025 года)

Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters Президент Сербии Александр Вучич перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве (май 2025 года)

Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters

О возможности сменить президентское кресло на премьерское Александр Вучич объявил на этой неделе дважды: сначала в ходе дискуссии на форуме GLOBSEC по геополитике в Белграде, а затем в общении с журналистами в Брюсселе после ужина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антонио Коштой.

На белградском форуме, проходившем 8–9 декабря, президент Сербии утвердительно ответил на вопрос, может ли он занять пост премьера.

Александр Вучич заверил, что идти на третий президентский срок и менять ради этого сербскую конституцию, ограничивающую пребывание на посту президента двумя мандатами, он не собирается. (Второй президентский срок господина Вучича истекает весной 2027 года.) А вот снова стать главой правительства, должность которого он занимал до избрания в 2017 году президентом, Александр Вучич в принципе готов. Для этого, по его словам, нужно выполнить два условия: во-первых, обеспечить поддержку населения, а во-вторых, самому определиться и принять такое решение.

После ужина с руководством ЕС в Брюсселе 10 декабря президент Сербии снова затронул тему своего политического будущего. «Менять конституцию, чтобы стать президентом в третий раз, я не стану — все будет по закону»,— заверил Александр Вучич. А выдвижение его кандидатуры на пост премьера, продолжил сербский лидер, зависит от его воли и результатов парламентских выборов.

Очередные выборы в сербский парламент должны пройти только в конце 2027 года. Однако протестующие больше года в Сербии студенты и оппозиция требуют проведения досрочного голосования. И Александр Вучич уже не раз давал понять, что может назначить парламентские выборы раньше предусмотренного законом срока. Так, недавно он заявил, что выборы нового парламента пройдут в мае или декабре будущего года.

Более того, Александр Вучич даже выражал готовность добровольно сократить срок пребывания на посту президента и провести досрочные парламентские и президентские выборы одновременно.

Поскольку популярность президента Сербии сейчас выше рейтинга правящей Сербской прогрессивной партии, смысл такого варианта очевиден — помочь пропрезидентской партии победить на выборах, после чего Александр Вучич мог бы занять кресло премьера.

Реальным такой вариант считают и информированные источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства. Они полагают, что Александр Вучич действительно может провести парламентские и президентские выборы одномоментно, выдвинув на пост президента близкого себе политика, чтобы самому занять место премьера, который по конституции обладает ключевыми властными полномочиями. И нынешние заявления президента Сербии о готовности сменить президентское кресло на премьерское лишь подтверждают такую возможность.

При этом руководитель влиятельного белградского издания «Новая сербская политическая мысль» Джордже Вукадинович дал понять, что подобные намерения были у сербского лидера давно — по крайней мере со времени последних президентских выборов 2022 года.

«Это ясный и недвусмысленный план президента Сербии не покидать власть»,— считает эксперт Джордже Вукадинович.

Впрочем, по его словам, для реализации плана президента нужна «одна существенная "мелочь" — убедительная победа над оппозицией на будущих парламентских выборах и не зависящее от коалиционных партнеров большинство в парламенте, достичь чего будет весьма сложно».