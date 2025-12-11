В Ярославской области отменили беспилотную опасность
В Ярославской области объявили об отбое беспилотной опасности. Соответствующее сообщение в Telegram разместило министерство региональной безопасности 11 декабря в 15:03.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Режим беспилотной опасности на территории региона был официально объявлен 11 декабря в 00:35. В Telegram-канале Министерства обороны РФ сообщалось, что в период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря над регионом дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнял, что разрушений и пострадавших нет. На территории региона возможны фрагменты беспилотников, об их обнаружении господин Евраев просил сообщать по телефону 112.