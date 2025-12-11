FT: демилитаризованную зону признают территорией России по плану Трампа

План по урегулированию российско-украинского военного конфликта, разработанный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает, что демилитаризованную зону (ДМЗ) признают территорией России на международном уровне. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В плане США было указано, что «российские войска не будут входить в демилитаризованную зону». Американский министр армии Дэниел Дрисколл ранее заявил на заседании в Киеве о готовности властей США создать ДМЗ как «самую сильную линию обороны в мире», а также обеспечить украинской стороне гарантию безопасности.

Однако, по данным украинских источников FT, в последнем варианте плана США не предусмотрен вывод российских войск с восточной границы ДМЗ. Они утверждают, что США продвигает идею «корейской модели», то есть аналог демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею.

Как считает президент Украины Владимир Зеленский, ДМЗ по «корейской модели» не даст гарантию прочного мира. По его мнению, это приведет к замороженному конфликту, пишет FT.

Как писала FT со ссылкой на источники в Белом доме, администрация США ожидает получить согласие Украины на реализацию мирного плана к 25 декабря. Как считает господин Трамп, украинскому президенту следует принять условия США, чтобы избежать поражения в российско-украинском конфликте.

